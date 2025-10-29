Extremadura, una tierra de miedo: el plató perfecto para las películas de terror

Extremadura no solo presume de paisajes naturales y patrimonio histórico: también ha servido de telón de fondo para algunas de las películas de terror más inquietantes del cine español. La región ha despertado el interés de directores que han encontrado en su atmósfera el escenario ideal para sembrar miedo en la gran pantalla.

Cerdita (2022)

Dirigida por Carlota Pereda y rodada en Villanueva de la Vera. Este thriller psicológico, protagonizado por Laura Galán, narra la historia de Sara, una adolescente con sobrepeso que sufre acoso en su pueblo hasta que un misterioso hombre secuestra a sus agresoras. El dilema moral de la protagonista entre la venganza y la compasión cautivó al público y le valió a la cinta el Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción en 2019, antes de convertirse en el largometraje, con el que Laura Galán recibió el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación el 2023.

Cerdita / IMDb

El País del Miedo (2015)

La adapatación de la novela de Isaac Rosa tampoco se queda atrás. El filme se grabó íntegramente en Badajoz es sus escenas exteriores, donde se reconocen localizaciones como el centro comercial el Faro, el puente peatonal de la BA-20 y diferentes parques de la ciudad. La película muestra cómo el miedo puede dominar la vida de un hombre acosado por una niña, en un perturbador retrato de la paranoia cotidiana.

El país del miedo (2015) / IMDb

Ocaso (2011)

Una película de Luis Cerezo grabada en localidades como: Montánchez, Cáceres, Badajoz, Mérida y Esparragalejo. Una historia inspirada en diferentes sucesos paranormales registrados en la zona. Cuenta las hazañas de un equipo de televisión que graba un programa sobre presencias paranormales y termina atrapado en un pueblo sumergido y abandonado desde la posguerra, donde los límites entre la vida y la muerte se difuminan.

OCASO (2011) / IMDb

Puntos suspensivos (2024)

El largometraje más reciente, rodado en Valdecañas (Cáceres), mezcla el suspense con el misterio literario. Protagonizada por grandes actores como Diego Peretti, José Coronado y Cecilia Suárez, la trama sigue a un escritor que se esconde en un chalet aislado de Extremadura para escribir su nueva novela, hasta que una visita inesperada desentierra secretos del pasado.