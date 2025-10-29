Cita con las urnas el 21 de diciembre
El Poder Judicial elige a los magistrados que supervisarán las elecciones anticipadas en Extremadura
Las Juntas Electorales Provinciales de Cáceres y Badajoz serán las encargadas de garantizar la transparencia y resolver quejas y recursos durante todo el proceso
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado este miércoles a los vocales de las Juntas Electorales Provinciales de Cáceres y Badajoz, un paso más de cara a la convocatoria de elecciones anticipadas a la Asamblea de Extremadura el próximo 21 de diciembre. Se trata de los órganos que velan por el cumplimiento de la normativa electoral durante todo el proceso y que garantizan que los comicios se desarrollan de forma correcta en cada provincia.
El artículo 10 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que cada junta electoral provincial estará compuesta por tres vocales magistrados de la Audiencia Provincial correspondiente, designados mediante insaculación por el Consejo General del Poder Judicial. El artículo 14 de la citada norma añade que se deben constituir en el tercer día siguiente a la convocatoria de elecciones, de forma que la Comisión Permanente del CGPJ, reunida en el Centro de Documentación Judicial de San Sebastián, ha procedido este miércoles a designar a los candidatos.
Junta Electoral Provincial de Cáceres
Magistrados/as titulares:
- Aída María de la Cruz Torre
- Joaquín González Casso
- Samantha Reynolds Barredo
Magistrados/as suplentes:
- Valentín Pérez Aparicio
- Julia Domínguez Domínguez
- Jesús María Gómez Flores
Junta Electoral Provincial de Badajoz
Magistrados/as titulares:
- María Dolores Fernández Gallardo
- Juana Calderón Martín
- Armando García Carrasco
Magistrados/as suplentes:
- José Antonio Patrocinio Polo
- Emilio García-Cancho Murillo
- Raquel Rivas Hidalgo
A estos seis miembros, tres por provincia, habrá que añadir dos vocales universitarios o juristas nombrados por la Junta Electoral Central.
Transparencia
La Junta Electoral Provincial (JEP) es el órgano encargado de velar por la transparencia y la legalidad del proceso electoral en el ámbito de cada provincia. Actúa como autoridad intermedia entre la Junta Electoral Central y las juntas electorales de zona.
Entre sus funciones principales están la de supervisar y coordinar las actuaciones de las juntas electorales de zona, resolver reclamaciones, quejas y recursos sobre el desarrollo del proceso electoral en su provincia, y distribuir los espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios públicos provinciales. Con este nombramiento, las juntas quedarán constituidas formalmente tras la convocatoria de elecciones.
