El Ministerio de Sanidad exige a Extremadura y el resto de regiones del PP los datos sobre los cribados o habrá "acciones legales"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avisado a las comunidades del PP de que "pronto sabrán cuáles son las acciones legales" que emprenderá contra ellas si continúan negándole los datos de los cribados de cáncer, algo que pueden hacer "en un excel", "en bruto o el formato que quieran". Así se ha pronunciado este miércoles García, tras inaugurar una jornada dedicada a la Estrategia Nacional en Enfermedades Neurodegenerativas, a la justificación que los consejeros populares han dado para negarle los datos de que el ministerio aún no ha puesto en marcha la plataforma donde volcarlos, a la par que le acusan de haberlos pedido con fines partidistas.

Esa plataforma es la que precisamente también está esperando la Consejería de Salud extremeña, que mantiene las declaraciones ofrecidas el pasado viernes. Así, asegura que ha demostrado "en todo momento su voluntad de cooperación y su compromiso con la transparencia". Y un ejemplo de ello, dice, es la información solicitada sobre los programas de cribado, "donde hemos manifestado nuestra total disposición a remitir los datos requeridos tan pronto como esté operativa la plataforma correspondiente que permita volcar la información de forma ordenada y finalice la revisión de los criterios establecidos".

Pero la ministra insiste en que el envío se realice ya sin esa plataforma. Así, esta mañana ha asegurado que "es súper curioso" que las comunidades del Partido Popular, "con toda la inversión" que ha hecho el Gobierno de España en digitalización, "no sean capaces" de "mandar un Excel". "Que nos manden los datos brutos, si quieren", ha señalado añadiendo que su actitud está "socavando la confianza de los ciudadanos".

Desde hace unas semanas

Mónica García ha recordado este miércoles que los indicadores que les requirió hace unas semanas tras los problemas con las mamografías de miles de mujeres en Andalucía "son de sobra conocidos" porque "se llevan utilizando desde hace mucho tiempo", desde las cartas de invitación a la tasa de respuesta o el índice de positividad o mortalidad.

Por lo que "si no saben recabar todos esos datos y mandarlos en el formato que ellos quieran pues son unos incompetentes", ha denunciado García, que considera que "escudarse detrás de que no tienen el software a día de hoy es absolutamente incomprensible, y además de incomprensible, es falso".

Ha lamentado así que lo único que están consiguiendo las comunidades populares "es socavar la confianza de los ciudadanos y ciudadanas de sus comunidades autónomas" porque "tienen un gobierno que en pleno año 2025 no es capaz de mandar unos datos". "Eso sólo puede ser por dos cosas, uno, porque no los tienen, o dos, porque los datos son malos", ha señalado.

Certezas tras la "negligencia" en Andalucía

La ministra ha insistido en que esos indicadores "no son de las comunidades autónomas, no son del señor Feijóo, no son de la señora Ayuso, no son de las diferentes comunidades del Partido Popular, son de los ciudadanos" que, después del "escándalo y la negligencia en Andalucía, necesitan certezas y saber que tienen la tranquilidad de que sus gobiernos están cumpliendo con los programas de cribado".

Dado que la información relativa a la salud pública "no puede ser rehén de ningún Gobierno", y tal como avisó a los consejeros del PP el pasado viernes cuando se levantaron del Consejo Interterritorial de Zaragoza (en el que la consejera extremeña participó de forma telemática), el Ministerio está buscando las vías para que lo hagan.

"Vamos a seguir estudiando y pronto sabrán cuáles son las acciones legales que emprenderemos", ha zanjado.

En Sanidad también analizan datos globales de respuesta a los cribados de cáncer de mama que, según apuntó ayer el secretario de Estado, Javier Padilla, podrían estar cayendo. "Los tenemos que analizar ahora mismo porque aquí hay mucha heterogeneidad en las diferentes comunidades, por eso les hemos pedido que nos den los datos".