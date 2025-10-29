Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de octubre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
La nueva Asamblea de Extremadura deberá constituirse antes del 20 de enero
El cese de la actividad parlamentaria anula las comisiones de investigación sobre el regadío de Tierra de Barros y los incendios del pasado verano
Los estudiantes extremeños opinan sobre el adelanto electoral: del acoso escolar al auge del voto a Vox
Aunque para muchos la política sigue siendo algo distante, coinciden en dos aspectos: la falta de respuesta institucional ante los casos de bullying y una inclinación hacia la ultraderecha
La Madrila, un mes después de la trágica muerte de Pirlo: «Todo sigue igual»
Hay vecinos a los que les cuesta dar la cara por temor, pero quienes la dan echan balones fuera hacia las discotecas del barrio, señalándolas como el epicentro de todos los problemas
Abrazo colectivo contra el 'bullying'
Decenas de alumnos extremeños se manifiestan en Cáceres y Badajoz contra el acoso escolar tras el suicidio de la joven sevillana Sandra Peña
Los sindicatos docentes extremeños aplazan la huelga prevista para el 7 de noviembre tras el adelanto electoral
Lo han acordado durante una reunión celebrada este martes, al considerar que "por responsabilidad" es más apropiado retomar esta protesta cuando se conforme un nuevo gobierno autonómico tras las elecciones
- Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol
- María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre
- Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
- El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
- Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
- Muere un trabajador de 54 años atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
- Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista en Losar de la Vera
- Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias