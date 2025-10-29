Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de octubre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Las imágenes del pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves

Las imágenes del pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves / Javier Cintas

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La nueva Asamblea de Extremadura deberá constituirse antes del 20 de enero

El cese de la actividad parlamentaria anula las comisiones de investigación sobre el regadío de Tierra de Barros y los incendios del pasado verano

Los estudiantes extremeños opinan sobre el adelanto electoral: del acoso escolar al auge del voto a Vox

Aunque para muchos la política sigue siendo algo distante, coinciden en dos aspectos: la falta de respuesta institucional ante los casos de bullying y una inclinación hacia la ultraderecha

La Madrila, un mes después de la trágica muerte de Pirlo: «Todo sigue igual»

Hay vecinos a los que les cuesta dar la cara por temor, pero quienes la dan echan balones fuera hacia las discotecas del barrio, señalándolas como el epicentro de todos los problemas

Abrazo colectivo contra el 'bullying'

Decenas de alumnos extremeños se manifiestan en Cáceres y Badajoz contra el acoso escolar tras el suicidio de la joven sevillana Sandra Peña

Los sindicatos docentes extremeños aplazan la huelga prevista para el 7 de noviembre tras el adelanto electoral

Lo han acordado durante una reunión celebrada este martes, al considerar que "por responsabilidad" es más apropiado retomar esta protesta cuando se conforme un nuevo gobierno autonómico tras las elecciones

