Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de octubre

El cese de la actividad parlamentaria anula las comisiones de investigación sobre el regadío de Tierra de Barros y los incendios del pasado verano

Aunque para muchos la política sigue siendo algo distante, coinciden en dos aspectos: la falta de respuesta institucional ante los casos de bullying y una inclinación hacia la ultraderecha

Hay vecinos a los que les cuesta dar la cara por temor, pero quienes la dan echan balones fuera hacia las discotecas del barrio, señalándolas como el epicentro de todos los problemas

Decenas de alumnos extremeños se manifiestan en Cáceres y Badajoz contra el acoso escolar tras el suicidio de la joven sevillana Sandra Peña

Lo han acordado durante una reunión celebrada este martes, al considerar que "por responsabilidad" es más apropiado retomar esta protesta cuando se conforme un nuevo gobierno autonómico tras las elecciones