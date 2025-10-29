Pacma se presenta a las elecciones en Extremadura para poner el bienestar animal "en el centro del debate político"

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) ha confirmado este miércoles su candidatura a las próximas elecciones autonómicas anticipadas en Extremadura, a las que concurrirá por las circunscripciones de Badajoz y Cáceres. La formación se posiciona como "la única opción política genuinamente animalista y medioambientalista" y se presenta con el objetivo "claro" de conseguir representación en la Asamblea.

"Extremadura necesita una voz que apueste firmemente por la conservación de la naturaleza y por políticas de bienestar animal", ha afirmado el presidente nacional del partido, Javier Luna, quien incide en que Pacma es "la única garantía de que estas problemáticas, a menudo ignoradas, sean puestas en el centro del debate político".

Guardia Civil

Ausencia en 2023

El presidente de la formación animalista subraya en declaraciones recogidas por Europa Press la importancia "estratégica" de este retorno a las urnas tras la ausencia en 2023, ante un escenario político en el que consideran que los derechos de los animales y la protección ambiental han sido "relegados".

"Extremadura es una tierra de gran riqueza natural que está en riesgo. Que Pacma obtenga representación es fundamental para una región que apueste por la vida, por el bienestar animal y por una gestión sostenible. No hay futuro posible sin respeto por los animales y el planeta", ha sostenido Luna.

"Nuestro compromiso es poner en el foco los grandes problemas de maltrato animal y medioambiente, y hacerlo además con una fuerte apuesta por políticas sociales como contraposición a las políticas del odio que proponen otras formaciones", ha declarado.

Más de 3.000 votos

La formación espera superar los resultados obtenidos en 2019, cuando consiguieron un respaldo del 0,56% con 3.460 votos. Fueron la séptima fuerza más votada, por detrás de los cinco partidos tradicionales y los regionalistas de Extremadura Unida. El partido recuerda que su ausencia en las elecciones autonómicas de 2023 se debió a un "problema en la subsanación de documentación" con la Junta Electoral, una situación que aseguran haber "corregido por completo" para esta nueva convocatoria.

Finalmente, Pacma insiste en que su presencia es "vital" para asegurar que la agenda política extremeña no se olvide de la protección animal y ecológica, ofreciendo una perspectiva "progresista y necesaria" para el futuro de la comunidad autónoma.