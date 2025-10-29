El tiempo
Los pueblos de Extremadura donde más ha llovido: Guadalupe encabeza la lista con más de 46 litros
En Retamal de Llerena se han alcanzado rachas de viento de hasta 72 kilómetros por hora
Educación pedía precaución a los centros educativos de la región ante la alerta naranja de esta mañana
La predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se está cumpliendo y, este miércoles, cuatro localidades extremeñas han superado a las 15.00 horas los 40 litros de agua por metro cuadrado acumulados. Guadalupe encabeza el listado de los pueblos más lluviosos en esta jornada con aviso naranja en varias zonas de la comunidad.
En La Puebla se han registrado 46.2 litros por metro cuadrado, seguida de Navalmoral de la Mata donde el registro es de 43.8. Zorita, también en Cáceres, ha alcanzado 42.2 litros a las 15.00 horas, mientras que Azuaga y Peraleda del Zaucejo, en Badajoz, acumulaban en la misma franja horaria 41.8 y 37 litros por metro cuadrado, respectivamente.
En cuanto al viento, la racha más alta, 72 kilómetros por hora, se registraba en Retamal de Llerena, en Badajoz, a las 12.50 del mediodía. Por detrás, Castuera, LLerena, Monesterio y Fuente de Cantos con rachas de 56, 50, 46 y 43 kilómetros por hora, respectivamente.
Ante la previsión de lluvias y el aviso naranja activado durante esta mañana, desde la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura se ha pedido precaución a los centros educativos. A través de la plataforma Rayuela se ha enviado un mensaje para extremar las precauciones y seguir las indicaciones del 112 Extremadura.
En cuanto a la predicción para la jornada del jueves, se esperan bancos de niebla matinales en amplias zonas de la mitad norte.
Habrá intervalos con nubes bajas y brumas, y las temperatura mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas no experimentarán cambios o descenso en la mitad norte y ascenso en la sura.
Recomendaciónes del 112 Extremadura
Mantengan en alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil, Policía Local y servicios de mantenimiento.
Revisen y presten especial atención a sumideros, socavones y muros en mal estado.
A la ciudadanía se le aconseja extremar las medidas de seguridad al máximo:
Circular por las carreteras con la máxima precaución, prestando atención a posibles desprendimientos de tierra.
No atravesar carreteras inundadas ni estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.
Mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua.
En caso de cualquier emergencia, se debe contactar de inmediato con el 112 Extremadura.
