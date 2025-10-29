Foro Municipalismo | Segunda Mesa : ‘Regadío y fijación de población’
El regadío, elemento de prosperidad rural en Extremadura, aunque no el único
¿Cómo actuar con los regadíos en un contexto de cambio climático extremo?¿El cultivo de regadío ayuda a fijar población?
Cuatro expertos conforman la segunda mesa redonda del III Foro de Municipalismo en la que el papel del regadío, el relevo generacional y la mejora de infraestructuras han sido los ejes del debate.
Vicente Collado, jefe de la Unidad Territorial de Regadío de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura afirma que el agua es un condicionante fundamental en la agricultura, ya que asegura producción e incrementa los rendimientos y eso hace que las empresas transformadoras se implanten en cualquier comarca.
Ayudas para ahorro y eficiencia del agua
“Hay una leyenda maldita que asegura que el regadío no es sostenible. Actualmente, muchas de las ayudas van focalizadas en el ahorro y la eficiencia del agua. Una pequeña explotación agraria requiere de una gran inversión y se necesita la sincronía de distintos factores. Por ejemplo, un regadío nuevo con agricultores mayores no es viable a futuro. Hay que facilitar que quien quiera ir al campo a trabajar lo pueda hacer. No solo se trata de tener regadío sino de más factores como que sea moderno y eficiente”.
El regadío no es el único factor
Francisco Javier Mesías, catedrático de la UEx e ingeniero agrónomo, señaló que una explotación de regadío garantiza rentabilidad, evita la incertidumbre y eso incide en que el trabajo sea más atractivo. “El problema es el relevo generacional, un mejor acceso a la tierra o a la financiación. Al final los agricultores tienen que beneficiarse a través de cooperativas y unificar esfuerzos”, concluyó.
Redex: "hay que reducir burocracia"
Francisco Sánchez Vega, presidente de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex) añadió que los regadíos “no solo ayudan a fijar la población de una generación, sino de varias. En todas las comarcas con regadíos se evidencia una prosperidad por encima de las de estricto secano. Desde los grupos de desarrollo rural no solo nos encargamos de burocracia, sino que, a través de las oficinas somos asesores de de explotaciones de regadíos y en muchos casos ayudamos afinanciarlas. Somos una región que acumula una gran cantidad de agua y espacios de cultivo idóneos. Torpes seríamos si desde las administraciones no redujéramos la burocracia”.
Añadió que es preciso mejorar las infraestructuras en muchos municipios, pero que para eso hacen falta fondos europeos. “Estamos gestionando el PEPAC 2023-27 y ya se diseña el siguiente en Europa. Ahora se baraja una reducción de los fondos Feader. No estoy de acuerdo Necesitamos un Feader más amplio. A los grupos de desarrollo rural nos preocupa que el Leader deje de ser obligatorio. Desde Redex no admitimos la reducción de fondos europeos”, concluyó.
Eficiencia y sostenibilidad, claves
Finalmente, Angélica García Gómez, diputada del Área Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería Diputación Cáceres incidió en que la eficiencia energética y la sostenibilidad están transformando los regadíos en la actualidad. “Se está invirtiendo más que nunca en regadíos sostenibles y también se aplican otras fórmulas de regar, pues no es lo mismo regar a manta que con contador”, señaló.
- Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol
- María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre
- Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
- El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
- Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
- Muere un trabajador de 54 años atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
- Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista en Losar de la Vera
- Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias