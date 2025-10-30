Bruselas ratifica el acuerdo que retrasa a 2034 la conexión del AVE extremeño con Portugal

Bruselas ha ratificado este jueves el acuerdo que retrasa a 2034 la conexión internacional del AVE extremeño. La denominada 'Decisión de Ejecución' que han negociado los gobiernos de España y Portugal con la Comisión Europea establece nuevos hitos y plazos para completar la conexión en 2030, pero no será hasta cuatro años después cuando el trayecto Madrid-Lisboa se pueda completar en tres horas de viaje.

"Recorrer poco más de 600 kilómetros desde Lisboa hasta Madrid en solo tres horas es un ejemplo notable de las conexiones ferroviarias de alta velocidad que aspiramos a lograr en toda Europa", ha afirmado el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, que en declaraciones recogidas por Europa Press ha apostado por que el tren sea una "alternativa realmente atractiva" para desplazarse entre España y Portugal.

Nuevos hitos y plazos

La conexión entre la capital española y portuguesa es uno de los buques insignia de los proyectos de infraestructura transfronteriza en la Unión Europea, ya que mejorará significativamente la conectividad dentro del bloque. La revisión del proyecto responde a una estrategia verdaderamente internacional, que incluye la conexión en la Red Básica de Transporte Europeo, dentro del Corredor Atlántico, con los tramos intermedios Lisboa-Évora-Caia-Badajoz-Mérida-Cáceres-Plasencia-Talayuela–Madrid.

Como ya avanzó este diario, las fechas contempladas en el nuevo informe dividen la puesta en marcha en dos fases: en 2030 (fecha establecida para la entrada en sevicio del tramo Madrid-Badajoz) los tiempos de viaje entre Lisboa y Madrid se realizarán en cinco horas, pero no será hasta 2034 cuando el tiempo de viaje se reduzca a tres horas.

Los motivos del retraso a 2034 apuntan a razones "técnicas y presupuestarias" por parte lusa. Portugal tiene aún que construir el tercer puente sobre el Tajo, una obra compleja y costosa e indispensable para la línea internacional. Igualmente, el informe contempla la posibilidad de construir una estación internacional en la Raya, y un by pass en Cáceres.

Calendario luso

La conexión ferroviaria entre Madrid y Lisboa cuenta con apoyo de fondos europeos. Al tramo luso Bruselas ha dedicado 235 millones de euros de distintos programas, y para el trazado español se han aportado cerca de 750 millones de euros desde hace más de una década.

El Ministerio de Infraestructuras portugués afirma que este nuevo acuerdo es"un paso decisivo para aproximar aún más las capitales ibéricas". En un comunicado remitido por la Agencia Efe, el Ejecutivo luso precisa el calendario para tener lista la conexión directa por tren convencional en cinco horas para 2030.

Así, en 2026 comenzará la construcción de una segunda vía entre Poceirão y Bombel, que está previsto que finalice para 2029. En 2027 se prevé que concluyan los estudios de la nueva línea Lisboa-Évora y en 2028 se iniciarán las operaciones en el tramo Plasencia-Talayuela. En paralelo, este año se espera que terminen las obras para la nueva línea de alta velocidad entre Évora y Caia, que estará operativa en 2026.

Previsiones a 2034

Para 2034, el Gobierno portugués detalla que el objetivo fijado es que el viaje entre Lisboa y Madrid se acorte a unas tres horas, con la construcción de la línea de alta velocidad que una Lisboa y Évora y creando una segunda entre Évora y Caia si es necesario.

También figura entre esas metas la aplicación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario en varias partes de la conexión entre las dos capitales y la evaluación y eventual construcción de un nuevo tramo de alta velocidad entre Caia-Badajoz-Elvas, en la frontera entre los dos países.

El Ministerio de Infraestructuras portugués destaca que esta unión ferroviaria representa una alternativa "más competitiva" tanto desde el punto de vista del coste como de la conveniencia para los pasajeros de los más de 40 vuelos diarios entre Lisboa y Madrid. Y señala que a esto se suma el hecho de que el tren deja una menor huella de carbono en el medio ambiente.

"Este proyecto es más que una conexión ferroviaria, es un puente para el futuro de la movilidad sostenible y de cohesión europea", ha dicho el ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal, Miguel Pinto Luz. "Se trata de un paso histórico en la conexión entre Portugal y España, con un proyecto que coloca Lisboa y Madrid en solo tres horas de distancia para 2034", ha añadido.