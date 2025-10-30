Cuatro leyendas de Extremadura que te quitarán el sueño

Entre las calles, conventos y carreteras extremeñas perduran historias que desafían la lógica y alimentan el misterio generación tras generación. Las apariciones y presencias inexplicables siguen dejando huella entre quienes aseguran haberlas sentido.

La Casa del Mono

Una de las historias más conocidas es la de la Casa del Mono, en pleno casco antiguo de Cáceres. Allí vivía un comerciante con su esposa, incapaces de tener hijos. Para llenar el vacío, adoptaron un mono al que trataron como a un miembro más de la familia. Pero el cariño se tornó en tragedia cuando, movido por los celos tras el nacimiento del bebé, el animal arrojó al pequeño por la ventana. El padre, cegado por el dolor, encadenó al mono en las escaleras del palacio hasta dejarlo morir. Hoy, aun hay algunos que afirman escuchar los grios desesperados el simio, y tres gárgolas de granito en la fachada recuerdan aquella trágica historia: el comerciante, su esposa con el bebé y el animal que los marcó para siempre.

Parte Antigua Casa de los Nidos, conocida como la Casa del Mono / RUFINO VIVAS

La niña del pozo

También en la capital cacereña se cuenta la leyenda de la niña de la pelota, una figura que se aparece en las noches del casco histórico. Según cuenta la leyenda, una niña cayó a un pozo al intentar recuperar el balón con el que jugaba, quedando atrapada para siempre. Desde entonces, quienes encuentran una pelota rodando a sus pies y deciden cogerla están, sin saberlo, aceptando su invitación a jugar, hasta que la pequeña los guía al pozo de donde jamás regresan.

CACERES. PARTE ANTIGUA PLAZA DE SANTA MARIA / SILVIA SANCHEZ FERNANDEZ

Presencias en Olivenza

En Olivenza, el antiguo Convento de la Concepción guarda secretos mucho más turbios. Construido en el siglo XVI, fue hospital militar durante siglos y escenario de muertes, fusilamientos y sufrimiento. Décadas después, al convertirse en la Escuela de Teatro y Danza de Extremadura, comenzaron los testimonios de sombras que cruzan los pasillos, voces en la noche y una mano invisible que acaricia el telón del escenario. Los restos óseos hallados durante su restauración solo avivaron la sensación de que aquel edificio nunca dejó de estar habitado.

Apariciones en carretera

En la carretera EX-370, entre Montehermoso y Pozuelo de Zarzón, se encuentra “el tramo de la muerte”, un punto negro donde los accidentes se repiten sin explicación. Quienes han viajado por esta zona aseguran haber visto una figura vestida de blanco, una dama espectral que surge de la niebla para cruzarse de repente ante los coches. Algunos creen que intenta advertir del peligro; otros, que es ella misma quien lo provoca. El miedo es tal que muchos conductores prefieren hacer un rodeo antes que recorrer esos peligrosos cien metros.