ESCALA: Programa de Formación y Empleo en Extremadura

El Programa de Formación y Empleo ESCALA (Escuelas de Aprendizaje Laboral), impulsado por el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), tiene como finalidad mejorar la empleabilidad mediante un modelo que combina formación, experiencia laboral y acompañamiento profesional.

¿En qué consiste?

Los proyectos son de carácter temporal y alternan formación y trabajo productivo en actividades de utilidad pública o social. Se estructura en dos etapas:

Etapa formativa inicial (3 meses)

Formación profesional relacionada con la ocupación.

Módulos de prevención de riesgos laborales, competencias digitales y orientación profesional.

Becas de asistencia y ayudas a la movilidad.

Etapa de formación en alternancia con el trabajo (9 meses)

Contrato en modalidad de formación en alternancia.

Salario equivalente al 75 % del SMI y cotización a la Seguridad Social.

El programa ESCALA ofrece resultados tangibles. / JUNTA DE EXTREMADURA

Requisitos para participar

Personas desempleadas mayores de 18 años.

Inscripción en el Servicio Público de Empleo.

Interés en programas mixtos de formación y empleo.

Cada especialidad formativa cuenta con 12 plazas. El número total de participantes por proyecto se ajusta según la población de la zona.

Financiación

El programa contempla dos líneas:

Línea I: Entidades locales y organismos dependientes para promover y ejecutar proyectos.

Línea II: Empresas privadas, autónomos y profesionales que contraten a participantes que hayan superado la primera etapa formativa.

Las empresas pueden acceder a ayudas específicas para la contratación de participantes.

Los proyectos se desarrollan en distintos municipios de Extremadura.

Para más detalles sobre plazos, inscripción y condiciones, consulta la web oficial del SEXPE o acude a tu oficina de empleo.