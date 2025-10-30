ESCALA: Programa de Formación y Empleo en Extremadura
El Programa de Formación y Empleo ESCALA (Escuelas de Aprendizaje Laboral), impulsado por el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), tiene como finalidad mejorar la empleabilidad mediante un modelo que combina formación, experiencia laboral y acompañamiento profesional.
¿En qué consiste?
Los proyectos son de carácter temporal y alternan formación y trabajo productivo en actividades de utilidad pública o social. Se estructura en dos etapas:
Etapa formativa inicial (3 meses)
Formación profesional relacionada con la ocupación.
Módulos de prevención de riesgos laborales, competencias digitales y orientación profesional.
Becas de asistencia y ayudas a la movilidad.
Etapa de formación en alternancia con el trabajo (9 meses)
Contrato en modalidad de formación en alternancia.
Salario equivalente al 75 % del SMI y cotización a la Seguridad Social.
Requisitos para participar
- Personas desempleadas mayores de 18 años.
- Inscripción en el Servicio Público de Empleo.
- Interés en programas mixtos de formación y empleo.
- Cada especialidad formativa cuenta con 12 plazas. El número total de participantes por proyecto se ajusta según la población de la zona.
Financiación
El programa contempla dos líneas:
- Línea I: Entidades locales y organismos dependientes para promover y ejecutar proyectos.
- Línea II: Empresas privadas, autónomos y profesionales que contraten a participantes que hayan superado la primera etapa formativa.
Las empresas pueden acceder a ayudas específicas para la contratación de participantes.
Los proyectos se desarrollan en distintos municipios de Extremadura.
Para más detalles sobre plazos, inscripción y condiciones, consulta la web oficial del SEXPE o acude a tu oficina de empleo.
