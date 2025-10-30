Guardiola sobre la solicitud de continuidad de Almaraz: "Ya no hay ninguna excusa"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, considera que una vez que las empresas han pedido que la Central Nuclear de Almaraz continúe, al menos hasta junio de 2030, "ya no hay ninguna excusa" y ha exigido al Gobierno de España que "recapacite". "No pedimos privilegios; queremos igualdad y justicia territorial".

"No aceptaremos que Pedro Sánchez condene a Extremadura con el cierre de una de nuestras mayores fuentes de riqueza y empleo", ha aseverado la presidenta extremeña este jueves en su perfil en la red social X. Las empresas propietarias, ha dicho, piden que Almaraz continúe, y, con ella, "el trabajo de miles de familias extremeñas".

"Ya no hay ninguna excusa. Está en juego la soberanía energética de nuestro país", ha concluido.

Petición formalizada ante el ministerio

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) han confirmado que han recibido a primera hora de la tarde de este jueves la petición formal de la Junta de Administradores y la Asamblea de Socios de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo para modificar la autorización de explotación de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz y extender su operación hasta junio de 2030. “El Miteco dará traslado de la petición al Consejo de Seguridad Nuclear, al objeto de que el regulador pueda valorar la solicitud y emitir su preceptivo informe”, han comunicado desde el departamento que dirige Sara Aagesen.

La decisión de realizar esta petición formal fue decidida esta mañana por las empresas propietarias de la planta extremeña, Iberdrola, Endesa y Naturgy.