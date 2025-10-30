"He venido del pueblo para ver si encuentro trabajo en algún lugar de Extremadura": la primera feria regional de empleo que impulsa el talento

La primera edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento de Extremadura organizada por el Sexpe ha llegado este jueves a Cáceres. Es 'Empleando' y tiene el objetivo de conectar a entidades y demandantes en busca de nuevas oportunidades dentro y fuera de la región. Durante la jornada se presentan 56 ofertas de trabajo reales, de las cuales 46 proceden de empresas y 10 de bolsas de empleo creadas por el propio servicio público. En total, se han recibido más de 400 currículums y más de un millar de inscripciones a través de la web y de los centros de empleo.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación, Guillermo Santamaría, ha avanzado que Extremaduratrabaja es ahora Sexpe Emplea, un nuevo formato que busca facilitar la intermediación laboral "en un momento en que en Extremadura hay más de 65.000 demandantes de empleo registrados". Santamaría ha subrayado que muchas empresas siguen teniendo dificultades para cubrir sus plantillas, especialmente en sectores estratégicos como la construcción, la agricultura, la energía, la tecnología o el comercio.

Desde mantenimiento industrial a mecatrónica

También ha señalado que existe una alta demanda en ámbitos como el mantenimiento industrial, la electricidad o la mecatrónica, y ha insistido en la importancia de orientar la formación hacia itinerarios con alta inserción laboral. "Si una persona no tiene una vocación muy marcada, puede ser interesante que emprenda un itinerario formativo en un sector con salida", ha afirmado el consejero.

'Empleando' ha recibido a personas de distintos puntos de la región. "He venido del pueblo para ver si encuentro trabajo y tengo alguna oportunidad aquí", cuenta Alejandro Díaz, un joven de 26 años que ha venido de Cañaveral y que participa en el Programa Colaborativo Rural de Cañaveral, una iniciativa destinada a favorecer la inserción sociolaboral en municipios con menos de 5.000 habitantes. "Quiero saber si alguna empresa necesita un perfil como el mío. Me interesa un puesto de administrativo o algo relacionado, porque es lo que he estudiado", explica el joven.

José Manuel Gómez, de 25 años, también ha acudido en busca de empleo. "Me interesa el sector del comercio, porque he hecho varios cursos relacionados con almacén y preparación de pedidos", comenta.

Las ofertas

La feria ofrece diversas opciones laborales y de formación. La Cámara de Comercio de Cáceres, por ejemplo, ha recopilado ofertas de empresas de toda la provincia y actúa como intermediaria entre empleadores y demandantes. "El grupo Gefiscal busca un responsable de Laboral; una institución de la Iglesia Católica necesita un administrativo, y hay otras de perfil técnico. También estamos haciendo prospección en el ámbito del transporte, sobre todo para conductores profesionales", explica Ángel Ortiz, responsable de Recursos Humanos, que realiza entrevistas en el evento para filtrar candidatos y trasladarlos a las empresas.

Además, la Cámara impulsa varios programas formativos: "Tenemos Talento Joven, para mejorar la empleabilidad de jóvenes inscritos en garantía juvenil; Talento Digital, financiado por la Junta de Extremadura para dotar de competencias transversales a los desempleados; y Talento 45 Plus, destinado a mayores de 45 años", señala Raúl Iglesias, secretario general de la Cámara de Comercio cacereña.

Empleo en sindicatos

Entre los stands distribuidos por el Palacio de Congresos, se encuentra el de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ofrece orientación laboral a los asistentes. María Valentín, una de las representantes del sindicato, detalla que su función es informar sobre los perfiles más demandados: "El desempleado tiene otras salidas y en Extremadura la administración es una de ellas. Personal laboral, camareros, limpiadores, auxiliares de enfermería, administrativos o personal docente son algunas de las opciones. También hay alternativas en ayuntamientos, policías locales o incluso en empresas privadas".

Al tratarse de un sindicato de ámbito nacional, las oportunidades que ofrecen pueden extenderse a cualquier comunidad autónoma. Además, no es necesario ser afiliado para recibir asesoramiento o formación.

Oportunidades para los jóvenes extremeños

El Instituto de la Juventud de Extremadura también participa con proyectos que apoyan a jóvenes creadores que buscan abrirse camino profesionalmente. "Les damos un pequeño empujón, por ejemplo, comprando algunos de sus productos para que puedan empezar. Después, van consiguiendo más clientes por su cuenta", explica Antonio Carrillo, dinamizador del Espacio de la Creación Joven de Cáceres.

Entre sus iniciativas también destacan las dirigidas a músicos y artistas escénicos. "Intentamos que se les contrate para dar conciertos u organizar obras de teatro", añade Carrillo, quien subraya que muchos jóvenes desconocen la existencia de estas ayudas al emprendimiento y que ferias como esta son una buena oportunidad para darles visibilidad.

El Instituto de la Juventud, que trabaja con jóvenes de entre 14 y 35 años, impulsa además programas europeos que fomentan el empleo y facilitan la obtención del primer trabajo en el extranjero.