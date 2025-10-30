El ministerio confirma que ha recibido la petición formal de prórroga para la Central de Almaraz

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) han confirmado que han recibido a primera hora de la tarde de este jueves la petición formal de la Junta de Administradores y la Asamblea de Socios de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo para modificar la autorización de explotación de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz y extender su operación hasta junio de 2030. “El Miteco dará traslado de la petición al Consejo de Seguridad Nuclear, al objeto de que el regulador pueda valorar la solicitud y emitir su preceptivo informe”, han comunicado desde el departamento que dirige Sara Aagesen.

La solicitud de prórroga para las dos unidades de Almaraz ha sido acordada esta misma mañana por los representantes de las empresas propietarias de la planta nuclear cacereña. El primer reactor de la planta tiene de momento su cierre fijado a inicios de noviembre de 2027, poco menos de un año antes de la fecha establecida para su segunda unidad.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se han fijado hasta la fecha tres “líneas rojas” para entrar a considerar una petición de las eléctricas para prolongar la operación de la central extremeña. Una de ellas es que no suponga un mayor coste para los ciudadanos, lo que conllevaría no rebajar impuestos a las plantas ni tampoco una reducción de la denominada ‘tasa Enresa’, que pagan las propietarias de las centrales para sufragar su futuro desmantelamiento y la gestión del combustible nuclear gastado. La segunda es que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro, una condición en la que el precedente del cero eléctrico de abril pasado puede ser un factor determinante; y, por último, que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica.