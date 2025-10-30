El norte de Extremadura podría registrar este viernes hasta 60 litros de precipitación acumulada

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activa la alerta amarilla por lluvias en el norte de Cáceres para mañana viernes, día 31, entre las 10:00 horas y hasta la media noche.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prevé una precipitación acumulada en 12 horas de hasta 60 litros por metro cuadrado.

En la jornada de este jueves apenas se han registrado precipitaciones, sin embargo, el miércoles cuatro localidades extremeñas superaron los 40 litros de agua por metro cuadrado acumulados. Guadalupe encabezó el listado de los pueblos más lluviosos en esta jornada con aviso naranja en varias zonas de la comunidad.

En La Puebla se registraron 6.2 litros por metro cuadrado, seguida de Navalmoral de la Mata donde el registro fue de 43.8. Zorita, también en Cáceres, alcanzó 42.2 litros a las 15.00 horas, mientras que Azuaga y Peraleda del Zaucejo, en Badajoz, acumulaban en la misma franja horaria 41.8 y 37 litros por metro cuadrado, respectivamente.

En cuanto al viento, la racha más alta, 72 kilómetros por hora, se registró en Retamal de Llerena, en Badajoz, a las 12.50 del mediodía. Por detrás, Castuera, LLerena, Monesterio y Fuente de Cantos con rachas de 56, 50, 46 y 43 kilómetros por hora, respectivamente.

Recomendaciones

El 112 Extremadura recomienda a los ayuntamientos que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus municipios, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas, no estaciones en cauces secos ni en las orillas de los ríos; y mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

Asimismo, en caso de emergencia contactar con el 112 Extremadura.