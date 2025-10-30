Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de octubre

Actualidad
Un parque fluvial y 415 apartamentos: la gran revolución de la Ribera del Marco en Cáceres
La Agrupación de Interés Urbanístico San Francisco 06 publica los planos finales de las viviendas que se construirán frente a Maltravieso. El proyecto, a la espera de los desalojos en la calle Alto de Fuente Fría
¿Están en riesgo las oposiciones de la Junta de Extremadura por el adelanto electoral?
Las dudas se ciernen sobre las dos convocatorias que ya se han anunciado por la administración regional, pero no están convocadas oficialmente: 1.195 plazas de la Administración General, que la consejería confirma que quieren convocar antes de las elecciones del 21 de diciembre, y las recientes 333 plazas de Educación, que 'a priori' serían convocadas por el nuevo Ejecutivo resultante
Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres: "El primer día los alumnos me confundieron con el profesor"
Después de toda una vida como comercial, ha retomado sus estudios y ha iniciado la carrera de Historia y Patrimonio en la Universidad de Extremadura
Plasencia pone el foco en los delitos de odio: avisan de la "casi impunidad" de las redes sociales
El delegado del Gobierno subraya que están aumentando y que hay que "perseguirlo para erradicarlo"
Parques de agua en San Roque y en el foso de San Vicente: algunas propuestas del PSOE de Badajoz para el presupuesto municipal de 2026
El grupo municipal socialista ha planteado al concejal de Economía 33 inversiones, cuantificadas en 23,5 millones de euros
- Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol
- María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre
- Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
- El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
- Muere un trabajador de 54 años atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
- Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista en Losar de la Vera
- Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias
- Extremadura reactiva el proyecto de conexión entre Jerez de los Caballeros y la A-66, prometido hace 20 años