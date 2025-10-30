Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La Agrupación de Interés Urbanístico San Francisco 06 publica los planos finales de las viviendas que se construirán frente a Maltravieso. El proyecto, a la espera de los desalojos en la calle Alto de Fuente Fría

Las dudas se ciernen sobre las dos convocatorias que ya se han anunciado por la administración regional, pero no están convocadas oficialmente: 1.195 plazas de la Administración General, que la consejería confirma que quieren convocar antes de las elecciones del 21 de diciembre, y las recientes 333 plazas de Educación, que 'a priori' serían convocadas por el nuevo Ejecutivo resultante

Después de toda una vida como comercial, ha retomado sus estudios y ha iniciado la carrera de Historia y Patrimonio en la Universidad de Extremadura

El delegado del Gobierno subraya que están aumentando y que hay que "perseguirlo para erradicarlo"

El grupo municipal socialista ha planteado al concejal de Economía 33 inversiones, cuantificadas en 23,5 millones de euros