Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de octubre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Imagen de las obras en la ribera del Marco de Cáceres.

Imagen de las obras en la ribera del Marco de Cáceres. / Carlos Gil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Un parque fluvial y 415 apartamentos: la gran revolución de la Ribera del Marco en Cáceres

La Agrupación de Interés Urbanístico San Francisco 06 publica los planos finales de las viviendas que se construirán frente a Maltravieso. El proyecto, a la espera de los desalojos en la calle Alto de Fuente Fría

¿Están en riesgo las oposiciones de la Junta de Extremadura por el adelanto electoral?

Las dudas se ciernen sobre las dos convocatorias que ya se han anunciado por la administración regional, pero no están convocadas oficialmente: 1.195 plazas de la Administración General, que la consejería confirma que quieren convocar antes de las elecciones del 21 de diciembre, y las recientes 333 plazas de Educación, que 'a priori' serían convocadas por el nuevo Ejecutivo resultante

Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres: "El primer día los alumnos me confundieron con el profesor"

Después de toda una vida como comercial, ha retomado sus estudios y ha iniciado la carrera de Historia y Patrimonio en la Universidad de Extremadura

Plasencia pone el foco en los delitos de odio: avisan de la "casi impunidad" de las redes sociales

El delegado del Gobierno subraya que están aumentando y que hay que "perseguirlo para erradicarlo"

Parques de agua en San Roque y en el foso de San Vicente: algunas propuestas del PSOE de Badajoz para el presupuesto municipal de 2026

El grupo municipal socialista ha planteado al concejal de Economía 33 inversiones, cuantificadas en 23,5 millones de euros

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents