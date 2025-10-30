Fiesta de Interés Turístico Internacional | 28 edición
Otoño Mágico en el Valle del Ambroz: más de 70 actividades para toda la familia en ocho localidades cacereñas
Este evento declarado como Fiesta de Interés Turístico Internacional, celebra su 28ª edición del 24 de octubre al 30 de noviembre
Redacción
El Otoño Mágico en el Valle del Ambroz celebra su 28ª edición hasta el próximo 30 de noviembre con más de 70 actividades en ocho localidades. Se trata de la segunda edición desde su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2024.
Ell director general de Turismo, Óscar Mateos, destaca la importancia de este evento, Fiesta de Interés Turístico Internacional, que pone de relieve la «extraordinaria riqueza natural de esta comarca y también su patrimonio, historia y cultura».
En concreto, el programa incluye propuestas para todos los públicos, que se desarrollarán durante seis fines de semana, en los ocho pueblos de la comarca, que son Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla, Hervás y Segura de Toro.
Toda la comarca implicada
Mateos subraya que «toda la comarca se implica en dar a conocer una de las épocas más bonitas del Valle del Ambroz como es el otoño», numerosas personas y entidades colaboran con DIVA para que esta festividad salga adelante.
Los ayuntamientos de los ocho municipios, diversas asociaciones, entre ellas; la de mujeres y empresarios de diversa índole, como los del sector turístico, se afanan por ofrecer la mejor imagen con el mejor servicio y también colaboran con la organización de actividades.
La naturaleza es el eje vertebrador de las actividades del ‘Otoño Mágico’, pero también se persigue concienciar sobre la importancia de mantener, preservar y conservar el entorno, de ahí que el programa contemple jornadas pedagógicas.
Por todo ello, Mateos pone en valor el trabajo que vienen realizando desde hace 28 años estos ocho municipios que, entre todos, no llegan a los 8.000 habitantes.
La fiesta ha tenido diversos reconocimientos en los últimos años, tanto del sector turístico como de medios de comunicación o el reciente premio ‘Europa se Siente 2025’, categoría ‘cercana’, del Ministerio de Hacienda que premia proyectos cofinanciados con fondos europeos.
Rutas y actividades
Así, la 28ª edición del Otoño Mágico en el Valle del Ambroz incluye ‘Rutas de Paisaje y Paisanaje’, como senderismo y visitas guiadas a lugares con encanto; Fiesta de la Trashumancia, que incluye un paseo interpretado, mercado artesanal, gastronomía y música folk; la Gran Calbotá (fiesta popular y degustación de castañas asadas); carrera de montaña ‘Subida a los Campanarios’.
A ello se suma un rally fotográfico; otoño de bienestar (yoga, meditación, visitas guiadas y música); Día Infantil (talleres, juegos, hinchables, animación y bailes); mercados de artesanía y productos locales; degustaciones gastronómicas; jornadas micológicas; espectáculos de humor y magia, así como conciertos, teatro y poesía, entre otras propuestas.
- Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol
- María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre
- Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
- Muere un trabajador de 54 años atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
- Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista en Losar de la Vera
- Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias
- Extremadura reactiva el proyecto de conexión entre Jerez de los Caballeros y la A-66, prometido hace 20 años
- Extremadura se convertirá en el centro mundial de la ganadería sostenible, con Trujillo y Don Benito como sedes