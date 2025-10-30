Otoño Mágico en el Valle del Ambroz: más de 70 actividades para toda la familia en ocho localidades cacereñas

El Otoño Mágico en el Valle del Ambroz celebra su 28ª edición hasta el próximo 30 de noviembre con más de 70 actividades en ocho localidades. Se trata de la segunda edición desde su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2024.

Ell director general de Turismo, Óscar Mateos, destaca la importancia de este evento, Fiesta de Interés Turístico Internacional, que pone de relieve la «extraordinaria riqueza natural de esta comarca y también su patrimonio, historia y cultura».

En concreto, el programa incluye propuestas para todos los públicos, que se desarrollarán durante seis fines de semana, en los ocho pueblos de la comarca, que son Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla, Hervás y Segura de Toro.

Marcha en BTT. / Piti García - DIVA

Toda la comarca implicada

Mateos subraya que «toda la comarca se implica en dar a conocer una de las épocas más bonitas del Valle del Ambroz como es el otoño», numerosas personas y entidades colaboran con DIVA para que esta festividad salga adelante.

Los ayuntamientos de los ocho municipios, diversas asociaciones, entre ellas; la de mujeres y empresarios de diversa índole, como los del sector turístico, se afanan por ofrecer la mejor imagen con el mejor servicio y también colaboran con la organización de actividades.

La naturaleza es el eje vertebrador de las actividades del ‘Otoño Mágico’, pero también se persigue concienciar sobre la importancia de mantener, preservar y conservar el entorno, de ahí que el programa contemple jornadas pedagógicas.

Degustaciones gastronómicas en el Día del Ambroz. / Piti García - DIVA

Por todo ello, Mateos pone en valor el trabajo que vienen realizando desde hace 28 años estos ocho municipios que, entre todos, no llegan a los 8.000 habitantes.

La fiesta ha tenido diversos reconocimientos en los últimos años, tanto del sector turístico como de medios de comunicación o el reciente premio ‘Europa se Siente 2025’, categoría ‘cercana’, del Ministerio de Hacienda que premia proyectos cofinanciados con fondos europeos.

Degustaciones de productos de la zona en el Día del Ambroz. / Piti García - DIVA

Rutas y actividades

Así, la 28ª edición del Otoño Mágico en el Valle del Ambroz incluye ‘Rutas de Paisaje y Paisanaje’, como senderismo y visitas guiadas a lugares con encanto; Fiesta de la Trashumancia, que incluye un paseo interpretado, mercado artesanal, gastronomía y música folk; la Gran Calbotá (fiesta popular y degustación de castañas asadas); carrera de montaña ‘Subida a los Campanarios’.

A ello se suma un rally fotográfico; otoño de bienestar (yoga, meditación, visitas guiadas y música); Día Infantil (talleres, juegos, hinchables, animación y bailes); mercados de artesanía y productos locales; degustaciones gastronómicas; jornadas micológicas; espectáculos de humor y magia, así como conciertos, teatro y poesía, entre otras propuestas.