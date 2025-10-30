La plataforma ‘Sí a Almaraz’ considera la solicitud de prórroga por tres años “un paso adelante”

“Desde la plataforma Sí a Almaraz, sí al futuro, somos conscientes de que la solicitud efectiva de una prórroga de tres años para la central por parte de las empresas propietarias es un paso adelante para la consecución del mantenimiento de su actividad”, ha valorado el presidente de este colectivo, Fernando Sánchez Castilla.

Este jueves las empresas propietarias de planta (Iberdrola, Endesa y Naturgy), han acordado solicitar formalmente la continuidad de Almaraz hasta junio de 2030, lo que supondría unos tres años más de operación para su unidad I, que de lo contrario cerrará en noviembre de 2027, y dos para su segundo grupo, cuyo cese llegaría en octubre de 2028. El Ministerio para la Transición Ecológica ha confirmado ya que ha recibido la petición.

“Cuando hablamos de continuidad, hablamos de esperanza para nuestras familias, hablamos de un sustento para la economía y la industria de la zona, de futuro para los estudiantes, para los proveedores y hablamos de empleo de calidad, así que hablamos de cosas positivas para todos. Que no nos cierren el paso hacia el futuro, que la vida de la central nos da vida a los vecinos”, ha añadido el también alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belvís, poblaciones situadas en el entorno de la planta nuclear.

Sánchez Castilla ha recalcado que desde “hace meses que estamos luchando por que llegue este momento y ahora la pelota está en el tejado del ministerio. Queremos que nos ayude a recuperar la calma, que evite el desasosiego que supone pensar en el cierre de la primera industria de Extremadura”. Asimismo, desde esta plataforma se pide al Gobierno “que piense en los ciudadanos, que se ponga en los zapatos de los que estamos en Extremadura esperando que nuestra tierra no sea abandonada. Que decida de una vez por todas el mantenimiento de Almaraz”.