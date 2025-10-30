El PP presume de las políticas de Guardiola en igualdad y violencia de género: "No ha habido ni un solo recorte"

La vicesecretaria de Acción Social del PP de Extremadura, Teresa Tortonda, ha defendido este jueves que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "cumple" en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género, al no haber aplicado "ni un solo recorte" en estas políticas. En este sentido, ha pedido a los ciudadanos que no se dejen "manipular" por partidos como el PSOE, a quienes acusa de utiliza" estas causas con fines partidistas.

"El PP ha cumplido, la presidenta María Guardiola no ha tenido ni un solo recorte; lo que ha hecho es fomentar, si cabe, aún más esas políticas de igualdad y de violencia de género", ha señalado Tortonda antes de asistir al IV Congreso Nacional de Comunicación en materia de Violencia de Género, celebrado en Almendralejo (Badajoz).

La dirigente popular ha subrayado que su partido puede "mirar a los extremeños con toda la tranquilidad del mundo" porque le avalan las políticas puestas en marcha durante esta legislatura. En este punto, ha elogiado la figura de la presidenta de la Junta, a quien ha descrito como "una mujer hecha a sí misma, madre de familia y con las ideas muy claras".

Carlos Gil

"Ni un solo recorte"

Tortonda ha insistido en que María Guardiola no ha introducido "ni un solo recorte" en igualdad y en violencia de género, "más bien todo lo contrario", y ha ironizado que quizás la izquierda pensaba que con un gobierno de la derecha iba a haber recortes. Además, ha denunciado que al inicio de la legislatura se produjo "un poco de manipulación" sobre este tema por parte de "determinadas asociaciones".

"La sociedad tiene que tener muy claro, y las mujeres sobre todo, que nadie nos debe manipular y que tenemos que ser libres, diciendo y haciendo lo que creamos", ha afirmado, antes de reprochar al PSOE que no está en situación de dar lecciones a nadie.

En este sentido, ha criticado el silencio de los socialistas sobre el Tito Berni, el exministro Ábalos, la ley del ‘solo sí es sí’ o los contratos de los puntos violeta, además de acusarles de haber abandonado a las mujeres con las pulseras que no han funcionado.

"Los deberes hechos"

Tortonda ha reivindicado que el PP ofrece soluciones y llega "con los deberes hechos" en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género. "Tenemos una presidenta que no ha recortado ni un solo euro ni una sola medida, ni ha retrocedido en su ideología a la hora de aplicar políticas destinadas a las mujeres", ha afirmado.

Frente a ello, ha cargado contra Vox, un partido que, según ha dicho, quería acabar con estas políticas y que ha mantenido "una pinza constante y perversa con la izquierda" en la Asamblea. "Querían el cambio para Extremadura, pero en más de 40 votaciones han apoyado propuestas del PSOE y de Unidas por Extremadura", ha reprochado.

Como ejemplo de la apuesta del Gobierno regional, ha recordado que el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, rechazado por la oposición, incluía partidas de más de nueve millones de euros para políticas de conciliación, 1,3 millones para personal y mantenimiento de los centros de crisis 24 horas, y más de seis millones para medidas contra la violencia de género.