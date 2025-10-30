Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El futuro de la instalación nuclear extremeña

Quintana sobre la petición de prórroga para Almaraz: “Me alegro. Es lo que las propietarias tenían que haber hecho hace dos años”

El delegado del Gobierno en Extremadura ha vuelto a asegurar que la solicitud era “exclusivamente una responsabilidad de las empresas"

La central nuclear de Almaraz, en Cáceres

La central nuclear de Almaraz, en Cáceres / CNAT

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Sobre la previsible petición de prórroga para la central de Almaraz por parte de las empresas propietarias, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha criticado este jueves que se hayan "perdido dos años" y "ríos de tinta" hablando de esta cuestión cuando "exclusivamente era una responsabilidad de las empresas". De este modo, ha incidido en que las empresas propietarias han presentado recientemente los beneficios de los nueve primeros meses del año, un plazo en el que se ha alcanzado una cifra de 8.700 millones. "100 millones más que el presupuesto fracasado de María Guardiola", ha apuntado.

Así, y a partir de aquí, José Luis Quintana ha señalado que, si se presenta la prórroga, el Consejo de Seguridad Nuclear hará su informe y tomará la decisión correspondiente el Gobierno de España.

Las "prisas", ahora

"¿Ahora vienen las prisas y dos años montando la que se ha montado y diciendo que era culpa del Gobierno y resulta que ahora son las empresas quienes lo tienen que hacer y han tenido que esperar empresas multinacionales? ¿Han tenido que esperar al último día para presentar la prórroga?. ¿Ganan 8.700 millones y quieren 45 millones de la Junta de Extremadura para pagar sus consejos de administración?", se ha cuestionado en unas declaraciones a los medios efectuadas en Almendralejo.

Noticias relacionadas y más

"Dicho todo esto, yo me alegro de que presenten la prórroga. Me alegro de que la presenten, que era lo que tenían que haber empezado haciendo hace dos años y no estaríamos hablando de este tema en este momento", ha remachado.

Quintana sobre la petición de prórroga para Almaraz: "Me alegro. Es lo que las propietarias tenían que haber hecho hace dos años"

