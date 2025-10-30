Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primeros bancos de niebla del otoño

Estas son las carreteras extremeñas condicionadas por la niebla

La circulación se encuentra limitada en varias carreteras nacionales y autonómicas

Coches circulando por una carretera con niebla.

/ EL PERIÓDICO

Almudena Villar Novillo

El otoño no solo ha regresado a Extremadura con lluvia, viento y bajada de temperatura, sino también con niebla que condicionan la circulación en las carreteras extremeñas.

Así, los bancos de niebla afectan a varias autovías, tanto autonómicas como nacinales, según informa la Dirección General de Tráfico.

Carreteras afectada en Extremadura

De hecho, los vehículos que circulan por la autovía Ex-A1, desde el kilómetro en Casatejada al 52 en Pradochano, en la provincia de Cáceres, en ambos sentidos, encuentran limitada la circulación.

También se ve afectada la autovía A-5, desde el kilómetro 200 en Almaraz (Cáceres) al 400 en Santa Engracia (Badajoz), en ambos sentidos.

De igual forma, los bancos de niebla dificultan la circulación en la autovía A-66, desde el kilómetro 600 en estación de El Carrascalejo al 630 en Carrión, en la provincia de Badajoz, también en ambos sentidos.

En todos los casos la visibilidad es reducida, lo que implica condiciones difíciles de circulación, motivo por el que se ha pedido máxima precaución a los usuarios de las vías afectadas. 

Recomendaciones

Conducir con niebla requiere máxima precaución y adaptación. La visibilidad reducida es el mayor riesgo, por lo que resulta vital seguir estas recomendaciones para garantizar tu seguridad y la de los demás:

  • Encender las luces adecuadas: Utilizar las luces de cruce (cortas) obligatoriamente.
  • Usar las luces antiniebla
  • Nunca usar las luces largas (carretera): La luz se refleja en la niebla, creando un "muro blanco" que reduce aún más tu visibilidad.
  • Limpia el parabrisas: asegurarse de que los cristales estén limpios y usa el sistema de ventilación y desempañado para evitar que se empañen por dentro.
  • Reducir la velocidad: conducir a una velocidad que permita detener el vehículo dentro del campo de visión que tienes.
  • Aumenta la distancia de seguridad: duplicar o triplicar la distancia de seguridad con el vehículo de delante. El tiempo de reacción y la distancia de frenado son cruciales, ya que el asfalto podría estar húmedo o resbaladizo.
  • Evitar adelantar: no realizar adelantamientos a menos que sea estrictamente necesario y estés completamente seguro de que no viene nadie de frente.
  • Utilizar referencias: fijarse en las líneas de la carretera o en los bordes para mantenerte en el carril.
  • Prestar atención a los sonidos: bajar el volumen de la radio o apágala. El oído puede ayudarte a percibir a otros vehículos que no puedes ver.
  • Sé suave con las maniobras: evitar frenazos o volantazos bruscos.

