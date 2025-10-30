Suspendida la presencia de ganado en ferias, concursos o romerías

Tras una reunión con las organizaciones agrarias y asociaciones representativas del sector, la Consejería ha adoptado esta medida con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, que esta enfermedad llegue a Extremadura, si bien en la actualidad no hay casos confirmados.

Esta medida se adopta puesto que la dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica de alta capacidad de propagación que implica importantes perjuicios en las explotaciones afectadas y, además, su evolución en países y regiones del entorno así como la declaración de focos activos en el territorio español que incrementan el riesgo sanitario, justifican esta decisión.

De este modo, esta semana se ha publicado en el DOE la resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería mediante la que se adoptan medidas cautelares frente a esta enfermedad en Extremadura; la cual se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogable si así lo aconseja la situación sanitaria.

A través de la misma, se suspenderá la presencia de animales en todas las ferias, concursos, certámenes, romerías, mercados y cualquier concentración de animales con carácter temporal y para todas las especies (excepto perros y gatos). También se establecerá la obligación de desinfectar y desinsectar todos los vehículos de transporte ganadero que entren o salgan de Extremadura en las 72 horas anteriores al movimiento.

Del mismo modo, se prohibirá la entrada en la comunidad de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como restringidas frente a la dermatosis nodular contagiosa.

Igualmente, entre otras medidas, los Servicios Veterinarios Oficiales controlarán los movimientos de animales procedentes de zonas limítrofes y/o relacionadas con las zonas de restricción por causa de la dermatosis nodular contagiosa.

Es de vital importancia proteger a la cabaña ganadera de estas enfermedades y cuidar la salud del ganado, por ello, la Junta de Extremadura ha decidido adoptar esta decisión que entiende necesaria e imprescindible para hacer frente a una enfermedad que está afectando a distintos territorios de España.

Del mismo modo, el Ejecutivo extremeño entiende perfectamente los perjuicios que esta decisión puede acarrear a eventos como la Feria Agroganadera de Trujillo que se celebra a mediados del próximo mes de noviembre, pero es vital anteponer la sanidad animal y proteger las explotaciones ganaderas de Extremadura.

Participantes en el I Congreso Internacional de Cooperativismo. / EL PERIÓDICO

Celebrado el I Congreso Internacional de Cooperativismo y Economía Social La ciudad de Cáceres ha acogido esta semana el I Congreso Internacional de Cooperativismo y Economía Social, organizado en Cáceres por la Cátedra de la Economía Social de la Universidad de Extremadura . La jornada ha contado con ponencias, mesas redondas y actividades en torno a este modelo económico así como con la presencia de las uniones extremeñas de economía social y alguna de índole nacional. En el evento, en el que participaron la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, y el director general de Cooperativas; Diego Sánchez Duque, se puso en valor la importancia de las cooperativas como modelo económico que genera empleo y riqueza al tiempo que construye comunidad, sostenibilidad y futuro.

Publicadas en el DOE las ayudas para fomentar la cría de razas autóctonas El DOE ha publicado recientemente el nuevo decretopor el que se regula la concesión de ayudas para el fomento de la cría en pureza de razas ganaderas autóctonas implantadas en la región. Estas subvenciones están destinadas a ganaderos que contribuyen activamente a la conservación del patrimonio genético animal de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En nuestra región, durante las últimas décadas, los recursos zoogenéticos de Extremadura han visto notablemente reducidos debido a la introducción de razas foráneas más productivas, el cruce entre razas y la intensificación de los modelos de producción ganadera. Pero las razas autóctonas están mejor adaptadas al entorno natural y resultan fundamentales en la preservación de los ecosistemas y combatiendo los incendios. Por tanto, el objetivo principal de esta línea de subvenciones es promover el aumento del censo de hembras de razas autóctonas. Podrán ser objeto de subvención las hembras que pertenezcan a razas autóctonas con un grado de implantación en Extremadura igual o superior al 40 % del censo nacional, o al 15 % si se trata de razas en peligro de extinción, que hayan sido inscritas en el ejercicio anterior en los registros definitivos de los libros genealógicos y que permanezcan en la región en el momento de la solicitud. Las cuantías de las ayudas varían en función de la especie y el grado de amenaza de la raza. La ayuda máxima por titular no podrá superar los 20.000 € y, en ningún caso, un mismo animal podrá recibir más de una subvención por inscripción a lo largo de su vida. El plazo para la presentación de solicitudes es de 10 días hábiles a partir del 21 de octubre de 2025, fecha de publicación en el Diario Oficial de Extremadura.