El futuro de la instalación extremeña
Aagesen confirma que las eléctricas han renunciado a una rebaja fiscal en la prórroga de Almaraz
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica asegura que las empresas propietarias de la central (Iberdrola, Endesa y Naturgy) han presentado una solicitud sin condiciones
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que las empresas propietarias de Almaraz -Iberdrola, Endesa y Naturgy- han presentado una prórroga sin condiciones para la ampliación de la planta extremeña hasta el año 2030. "En esa solicitud lo que hacen es renunciar a la rebaja fiscal, esa línea roja que hemos dicho desde el Gobierno desde el principio, los consumidores en ningún caso iban a pagar la ampliación de la vida útil de las centrales", ha dicho Aagesen en un encuentro con medios este viernes.
El segundo cambio, según ha explicado la ministra, es que respecto al calendario pactado en 2019 por las empresas y Enresa, estas compañías han presentado un nuevo calendario exclusivamente para Almaraz de ampliación hasta el año 2030.
Aval técnico
Aagesen también ha recordado que otra de las líneas rojas tenía que ver con la seguridad nuclear y, en este sentido, ha apuntado que el siguiente paso es dar traslado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que tendrá que "avalar desde el punto de vista técnico si se cumplen las condiciones de seguridad radiológica y nuclear".
Las empresas presentaron la víspera la petición formal para alargar la vida útil de Almaraz hasta 2030, lo que de obtener el visto bueno, supondría ampliar en tres años la vida útil del primer reactor de esta planta, cuyo cese de actividad está previsto para el 1 de noviembre de 2027
- Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol
- María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre
- Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
- El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
- Muere un trabajador de 54 años atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
- Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista en Losar de la Vera
- Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias
- ¿Están en riesgo las oposiciones de la Junta de Extremadura por el adelanto electoral?