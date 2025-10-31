Extremadura registra el mayor número de incendios y hectáreas quemadas de la última década

Extremadura ha registrado este año el mayor número de incendios forestales y hectáreas quemadas de la última década. Así lo ha dado a conocer este viernes el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, tras la celebración del Comité de Dirección de Plan Infoex, en el que se ha informado del balance de incidencias notificadas durante el periodo de riesgo alto, que se extendió desde el 1 de junio hasta el pasado 26 de octubre, pues tuvo que prolongarse una semana ante la previsión de que se registraran temperaturas más altas de lo habitual y ausencia de lluvias.

Con respecto al último decenio, el consejero ha informado de que este ha sido el año con más incendios forestales (766) frente a los 659 que se venían notificando; con más superficie forestal afectada (50.089 hectáreas) frente a las 11.836 de media; con más grandes incendios forestales (17) frente a los tres de media y con más incendios de nivel 1 de peligrosidad (110), cuando solían ser 25. De las 50.089 hectáreas, 33.855 afectaron a la provincia de Cáceres y el resto a la de Badajoz.

En este sentido, ha resaltado que la mayoría de la superficie afectada ha sido de pasto y matorral (79,6 %) y solo el 20,4% (10.220 hectáreas) ha calcinado arboladas, una cifra similar a la de 2023, cuando se quemaron 9.965 hectáreas de esta naturaleza en el incendio de Las Hurdes que, además, se inició en el mes de mayo, cuando aún no había comenzado el periodo alto de incendios. "Esto quiere decir que el resto, 40.000 hectáreas aproximadamente, se van a regenerar rápidamente porque son de matorral y pasto", ha destacado.

Las causas

En su intervención, Ramírez ha lamentado que "el 90% de los incendios ha sido generado, voluntaria o involuntariamente, por la mano del hombre", ya que un 50% de ellos fueron intencionados y casi un 40% comenzaron por negligencias. Tan solo un 5% se debieron a causas naturales y el resto a otras desconocidas. De hecho, solo en la tarde del 12 de agosto, inicio del incendio forestal en Jarilla y día con el pico más alto de episodios en Extremadura (18 fuegos), cayeron 700 rayos en la región.

"Los dispositivos contra los incendios forestales, como también todo el mundo sabe, tampoco se pueden dimensionar en exceso por parte de la Administración autonómica cuando ocurren estos picos y estos incendios forestales tan devastadores", ha subrayado. Además, ha incidido en que está previsto que se lleve a cabo el plan de reordenación de recursos humanos del Infoex con el refuerzo de medios, no solamente técnicos sino también humanos.

Los fuegos más dañinos

Los incendios forestales más relevantes de la presente anualidad fueron los de Jarilla (16.536 hectáreas), Llerena (5.849), Cáceres (3.703) y Caminomorisco (2.682). Sobre las zonas más afectadas, Ramírez ha informado de que la Serena sigue siendo la zona de coordinación con más incidencias (157), seguida de cerca por la comarca Ambroz-Jerte-Tiétar (137), Badajoz centro (128) y Cáceres centro (127).

En relación con el primero de ellos, el consejero ha señalado que supuso "un desafío logístico y de seguridad para Extremadura que se ha solventado con brillantez", en un incendio en el que llegaron a trabajar 700 efectivos y 34 medios aéreos a la vez. El fuego afectó a las comarcas de Trasierra, Valle del Ambroz y Valle del Jerte

En concreto, en la región se han contabilizado 1.465 incidencias, de las que 52% se han producido en la provincia de Badajoz (770) y un 48% en la de Cáceres (695). De estas, el 52% han sido incendios forestales (766), de los que 391 se registraron en la provincia cacereña y 375, en la pacense. Del total de incidencias, el 30% fueron incendios no forestales (449) y el 18% restante fueron falsas alarmas, quemas y otros incidentes.