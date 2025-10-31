Muere un conductor extremeño de 73 años tras una colisión en Asturias

Tragedia en las carreteras de la comarca del Caudal. El herido de mayor gravedad en el accidente ocurido esta mañana en el Corredor del Aller fallecía horas después de ser trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El varón, de 73 años, no pudo superar las graves heridas con las que llegó al centro hospitalario después de ser reanimado en el mismo lugar del siniestro por los sanitarios.

El accidente se produjo pasadas las 9 de la mañana a la entrada del corredor del Aller (AS-112). El turismo en el que viajaba el fallecido chocaba frontolateralmente con una furgoneta justo a la altura de la curva donde se encuentran las instalaciones de Rioglass, poco antes de llegar al barrio de San Salvador, en la localidad de Santa Cruz (Mieres).

Al lugar del accidente se desplazaron Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que tuvieron que excarcelar al conductor del turismo, un varón de 73 años de edad, que había quedado atrapado tras el choque. También a la zona llegaban varias ambulancias, entre ellas la UVI-Móvil de Mieres, cuyo equipo médico se encargó de reanimar al paciente en el mismo lugar del accidente. Una vez estabilizado, fue trasladado con pronóstico muy grave al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde fallecía horas después al no poder recuperarse de las heridas.

El conductor de la furgoneta implicada en el siniestro, de 48 años de edad, también resultó herido, aunque de carácter leve. Se le trasladó hasta el centro de salud de Santa Cruz, aunque posteriormente fue activada una ambulacia para evacuarlo hasta el hospital Álvarez-Buylla de Mieres, donde fue atendido y se le realizaron pruebas para descartar cualquier lesión de mayor gravedad.

También la Guardia Civil y operarios del servicio de Carreteras llegaban de forma rápida al lugar del accidente. Fueron los encargados de desviar durante al menos dos horas la circulación de forma provisinal por la AS-386. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso del accidente a las 09.25 horas. En la llamada indicaban que se había producido una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta y había una persona atrapada.

Los bomberos que acudieron hasta el lugar de la colisión se vieron obligados a excarcelar al conductor del turismo, el varón de 73 años que finalmente ha perdido la vida. Los bomberos dieron por finalizada su intervención en el suceso a las 10.25, una vez lograron sacar del vehículo al herido. El hombre tuvo que ser reanimado por los sanitarios, y llegó vivo al HUCA. No pudo superar sus graves lesiones. El coche en que viajaba quedó prácticamente destrozado por la colisión.

Para investigar lo sucedido, hasta el lugar del accidene se trasladaron dos patrullas del Destacamento de Tráfico de Mieres y Equipo UNIS (Unidad de Investigación de Siniestros Viales) del Destacamento de Tráfico de Gijón.