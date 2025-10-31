Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 31 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Se ha contratado "el despliegue de los más avanzados sistemas de señalización y comunicaciones ferroviarias"

Un equipo recaba pruebas en la avenida de la Hispanidad durante la mañana de este jueves, cuatro meses después del accidente en el que murió una joven de 29 años, para conocer con la máxima precisión qué pudo ocurrir y completar el atestado

Mayor limpieza o mejor accesibilidad, entre los reclamos de los cacereños

Ha sido elegido por el pleno de la Unión de Cofradías Penitenciales. Está muy vinculado a la Cofradía de los Ramos, de la que es jefe del paso procesional de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén

Habitantes de estas pedanías lamentan el abandono de los camposantos, donde nunca se ha enterrado nadie