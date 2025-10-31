Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 31 de octubre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Nuevo impulso de 157 millones al tramo Talayuela-Plasencia del AVE extremeño
Se ha contratado "el despliegue de los más avanzados sistemas de señalización y comunicaciones ferroviarias"
De un escáner a una prueba de frenada: la Guardia Civil reconstruye la escena del atropello mortal de Cáceres con tecnología puntera
Un equipo recaba pruebas en la avenida de la Hispanidad durante la mañana de este jueves, cuatro meses después del accidente en el que murió una joven de 29 años, para conocer con la máxima precisión qué pudo ocurrir y completar el atestado
Quejas de los cacereños por el estado de la parte nueva del cementerio en vísperas de Todos los Santos: "Causa un poco de disgusto"
Mayor limpieza o mejor accesibilidad, entre los reclamos de los cacereños
Francisco Pizarro Escribano, pregonero de la Semana Santa de Cáceres para 2026
Ha sido elegido por el pleno de la Unión de Cofradías Penitenciales. Está muy vinculado a la Cofradía de los Ramos, de la que es jefe del paso procesional de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén
Alcazaba y Alvarado, dos pueblos de Badajoz con cementerios pero sin difuntos
Habitantes de estas pedanías lamentan el abandono de los camposantos, donde nunca se ha enterrado nadie
- Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol
- María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre
- Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
- El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
- Muere un trabajador de 54 años atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
- Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista en Losar de la Vera
- Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias
- ¿Están en riesgo las oposiciones de la Junta de Extremadura por el adelanto electoral?