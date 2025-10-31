Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 31 de octubre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Obras en un tramo de la línea del AVE Madrid-Extremadura.

Obras en un tramo de la línea del AVE Madrid-Extremadura. / EL PERIÓDICO

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Nuevo impulso de 157 millones al tramo Talayuela-Plasencia del AVE extremeño

Se ha contratado "el despliegue de los más avanzados sistemas de señalización y comunicaciones ferroviarias"

De un escáner a una prueba de frenada: la Guardia Civil reconstruye la escena del atropello mortal de Cáceres con tecnología puntera

Un equipo recaba pruebas en la avenida de la Hispanidad durante la mañana de este jueves, cuatro meses después del accidente en el que murió una joven de 29 años, para conocer con la máxima precisión qué pudo ocurrir y completar el atestado

Quejas de los cacereños por el estado de la parte nueva del cementerio en vísperas de Todos los Santos: "Causa un poco de disgusto"

Mayor limpieza o mejor accesibilidad, entre los reclamos de los cacereños

Francisco Pizarro Escribano, pregonero de la Semana Santa de Cáceres para 2026

Ha sido elegido por el pleno de la Unión de Cofradías Penitenciales. Está muy vinculado a la Cofradía de los Ramos, de la que es jefe del paso procesional de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén

Alcazaba y Alvarado, dos pueblos de Badajoz con cementerios pero sin difuntos

Habitantes de estas pedanías lamentan el abandono de los camposantos, donde nunca se ha enterrado nadie

