Nuevo impulso de 157 millones al tramo Talayuela-Plasencia del AVE extremeño

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por una inversión global de 157,5 millones de euros tres contratos para impulsar el tramo Talayuela-Plasencia de la alta velocidad, el segundo del trazado y último que discurre por suelo extremeño. En concreto, se ha contratado "el despliegue de los más avanzados sistemas de señalización y comunicaciones ferroviarias" y también la construcción de la base desde la que se realizará el montaje de vías.

Despliegue de los equipos y sistemas más avanzados

Uno de los tres contratos ahora adjudicados a través de Adif consiste en el despliegue entre Talayuela y Plasencia "de los más avanzados equipos y sistemas de señalización ferroviaria" y el que permite su gestión en remoto y tiempo real, por un importe de 118,3 millones de euros.

Se trata de los enclavamientos (dispositivo que controla a distancia las señales de un tramo ferroviario), los sistemas de protección del tren, las telecomunicaciones fijas y el Control del Tráfico Centralizado (CTC), el sistema que permite la gestión de todo ello en remoto y tiempo real.

Otro de los contratos, de 8,2 millones, comprende la instalación de los equipos de telecomunicaciones ferroviarias móviles GSM-R.

LAV Extremadura. Plataforma finalizada subtramo Toril-Río Tiétar / El Periódico

Las próximas fases

De esta forma, el Ministerio destaca que se sigue avanzando en la contratación para abordar las próximas fases de desarrollo del segundo de los tres tramos en que se estructura la línea de alta velocidad (montaje de vía, electrificación y despliegue de sistemas de comunicación y señalización), mientras completa su plataforma.

La adjudicación de estos contratos sucede a la reciente contratación de los correspondientes a la electrificación del tramo por otros 41,7 millones de euros, la construcción de la subestación de Casatejada por 16,7 millones de euros y el tendido de catenaria, A ellos, seguirá la próxima licitación de los trabajos de montaje de vía.

Nueva base en Navalmoral

Además, el tercero de los contratos ahora adjudicados, por 31 millones de euros, permitirá la construcción de la base desde la que se realizarán los trabajos de montaje de vía en este segundo tramo de la línea, que se levantará en Navalmoral de la Mata. Con sus 140.000 metros cuadrados de superficie, será una de las más grandes de la red.

La instalación albergará zonas para acopio de elementos de vía, almacén, oficinas y nave para mantenimiento de material móvil. También dispondrá de vías para la circulación de vehículos por su interior, conexión a la red ferroviaria convencional, y por carretera, con enlace a la EX118.

Una vez este tramo de LAV se ponga en servicio, se convertirá en base de mantenimiento.

LAV Extremadura. Plataforma finalizada subtramo Casatejada-Toril / El Periódico

Avances en la conexión

Transportes, a través de Adif, impulsa el desarrollo de la alta velocidad Madrid-Extremadura con actuaciones simultáneas en distintos ámbitos y puntos del corredor: avanza en este segundo tramo entre Talayuela y Plasencia mientras completa el primero, el Plasencia-Cáceres-Badajoz, en servicio desde 2022 y electrificado desde 2023, ultimando las pruebas para poner en servicio del sistema de señalización ERTMS 2, el más avanzado del mundo.

El Ministerio, además, trabaja en el trazado del tercer tramo de la LAV: el Oropesa-Madrid.

En paralelo, se avanza en mejorar las conexiones de Extremadura por ferrocarril convencional, tanto de la línea Madrid-Valencia de Alcántara, con la redacción del proyecto para su electrificación, como la Mérida-Puertollano y la Mérida-Los Rosales, con actuaciones de renovación también en marcha.