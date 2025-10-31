Unidas por Extremadura asegura que la "prórroga de la prórroga" de Almaraz supondrá "alargar la agonía"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que la "prórroga de la prórroga" que han solicitado las propietarias de la Central Nuclear de Almaraz significa "prolongar unos pocos años más la agonía", ya que según ha considerado, la vida útil de la planta "ha expirado".

"Almaraz, tarde o temprano, tiene que cerrar", ha aseverado Irene de Miguel, quien ha cuestionado que el futuro de la comarca de Campo Arañuelo y de los trabajadores vinculados a la central sea esta prórroga, "ya que solo se plantea para cinco años". "¿Es este el futuro que queremos? ¿Un futuro a cinco años vista?", ha preguntado la dirigente de Unidas por Extremadura quien también ha afirmado que esta "mini prórroga" supone "una excusa más para que el gobierno de turno no se ponga a trabajar para garantizar la viabilidad económica y social de la comarca".

La líder de Unidas por Extremadura ha recordado, a través de nota de prensa, que las eléctricas dueñas de Almaraz han solicitado la prórroga, después que la presidenta de la Junta, María Guardiola anunciase que "pretende perdonarles los pocos impuestos que dejan aquí".

Ya "no es rentable"

Para De Miguel esto "es clave", ya que asegura que la energía nuclear ya no es rentable, y que, por tanto, para seguir operando necesita de una fuerte intervención pública estatal y aliviar la carga impositiva, "incluso la de la relacionada con la gestión de los residuos", ha dicho.

Según ha considerado De Miguel, "no es rentable porque no producimos uranio, y sin embargo, sí que producimos energía solar, que es mucho más económica y limpia, y ahí, Extremadura es una región líder", ha dicho.

Por último, Irene de Miguel ha invitado a las instituciones públicas a que se "pongan a trabajar" en serio para garantizar una alternativa de empleo con futuro en la comarca de Campo Arañuelo y porque el desmantelamiento de la central "sea justo con la región", ya que según ha dicho, "hasta ahora Almaraz ha sido un fraude, ya que no ha generado todo el empleo que iba a generar ni tampoco ha propiciado el desarrollo industrial que supuestamente iba a provocar".