Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de noviembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Firma del manifiesto conjunto de las tres comunidades autónomas, ayer en Cáceres.

Firma del manifiesto conjunto de las tres comunidades autónomas, ayer en Cáceres. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Extremadura, Castilla y León y Andalucía se unen para impulsar la 'economía plateada'

Las tres comunidades autónomas firman en Cáceres un manifiesto conjunto para fomentarla

Muere un conductor extremeño de 73 años tras una colisión en Asturias

La víctima fue reanimada en el lugar del siniestro, pero finalmente no pudo superar las graves heridas con las que llegó al hospital de Oviedo

Un informe sobre la Torre del Reloj de Cáceres advierte de su grave deterioro

Los técnicos inspeccionan su estado de conservación tras retirar todas las antenas salvo la de Retevisión

Visto para sentencia: solo los dos menores varones son acusados de asesinar a Belén Cortés

La acusación particular se alinea con la fiscalía y rebaja a cómplice el grado de participación de la adolescente en los hechos

Juan Vázquez: "En pleno siglo XXI hay más racismo contra los gitanos"

La Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano Extremeño solicita a la Real Academia Española (RAE) la incorporación del término ‘antigitanismo’ en la próxima edición del Diccionario de la Lengua Española

