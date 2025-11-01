Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Las tres comunidades autónomas firman en Cáceres un manifiesto conjunto para fomentarla

La víctima fue reanimada en el lugar del siniestro, pero finalmente no pudo superar las graves heridas con las que llegó al hospital de Oviedo

Los técnicos inspeccionan su estado de conservación tras retirar todas las antenas salvo la de Retevisión

La acusación particular se alinea con la fiscalía y rebaja a cómplice el grado de participación de la adolescente en los hechos

La Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano Extremeño solicita a la Real Academia Española (RAE) la incorporación del término ‘antigitanismo’ en la próxima edición del Diccionario de la Lengua Española