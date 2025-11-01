Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de noviembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Extremadura, Castilla y León y Andalucía se unen para impulsar la 'economía plateada'
Las tres comunidades autónomas firman en Cáceres un manifiesto conjunto para fomentarla
Muere un conductor extremeño de 73 años tras una colisión en Asturias
La víctima fue reanimada en el lugar del siniestro, pero finalmente no pudo superar las graves heridas con las que llegó al hospital de Oviedo
Un informe sobre la Torre del Reloj de Cáceres advierte de su grave deterioro
Los técnicos inspeccionan su estado de conservación tras retirar todas las antenas salvo la de Retevisión
Visto para sentencia: solo los dos menores varones son acusados de asesinar a Belén Cortés
La acusación particular se alinea con la fiscalía y rebaja a cómplice el grado de participación de la adolescente en los hechos
Juan Vázquez: "En pleno siglo XXI hay más racismo contra los gitanos"
La Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano Extremeño solicita a la Real Academia Española (RAE) la incorporación del término ‘antigitanismo’ en la próxima edición del Diccionario de la Lengua Española
- Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol
- María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre
- Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
- El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
- Muere un trabajador de 54 años atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
- Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista en Losar de la Vera
- Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias
- ¿Están en riesgo las oposiciones de la Junta de Extremadura por el adelanto electoral?