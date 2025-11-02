Halloween versus Arizona

Por conquista de América siempre pensamos en México y todo lo que hay debajo, pero bien sabe el lector que el Virreinato de Nueva España abarcaba gran parte de lo que hoy es Norteamérica —u, ese, a—. En particular todo el oeste. Ahora bien, ¿Cómo ha llegado a nosotros la cultura yanki? A través del cine. ¿Qué genero ha sido el más exitoso y voluminoso de todo lo producido por Hollywood (que está en el oeste)? Los westerns. Mas gringo que un western no hay nada.

Los Cowboys, de España a los EEUU

El lejano oeste era mas español que Chiquito de la Calzada (va por usted, Don Gregorio). Los cowboys venían de los vaqueros españoles, es más, se asemejaban especialmente a los jinetes de las marismas del Guadalquivir, ahí es ná. El manejo del ganado, el sombrero, la técnica del lazo, la forma de montar a caballo… todo el puto kit completo del cowboy de Marlboro vino importado principalmente de la zona de Andalucía. Y digo yo, si uno de los grandes pilares del sueño americano está cimentado sobre la cultura española, ¿tan grave es que nuestros críos celebren la festividad de Halloween como hacen los niños gringos?

Halloween, ¿de EEUU a España?

Ahora es cuando los cuñados del mundo, Zoilo en primera fila, portando antorchas, hoces y palas, nos recuerdan el origen Celta, y por tanto de la vieja Europa, de Halloween. En efecto, ese es el origen, pero el Halloween del que hablamos no es ese. Aquella festividad originaria me atrevería a decir que sería casi tan coñazo como nuestro Día de Todos los Santos, con perdón. Las criticas las recibe la costumbre importada de que los chiquines se disfracen de cosas que den miedo y vayan por ahí con lo del truco o trato, lo que vendría siendo cualquier mañana en los Juzgados.

Halloween es español, como los hijos de la Malinche, como el vaquero de las marismas del Guadalquivir que sale en los paquetes de Marlboro o como los siete caballos que vienen de Bonanza

Las críticas a Halloween suelen girar en torno a su carácter “ajeno”, “anglosajón” o “impuesto por el comercio”. Los enemigos del comercio (némesis de El Club del Pijama), como los llamaba Escohotado, no cesan en su empeño de hacernos la vida más aburrida, señalando siempre con el dedito acusador.

Halloween triunfa porque es divertido, y ya está. Evidentemente se ha creado a su alrededor una industria enorme, pero como se crea alrededor de cualquier cosa que demande el ser humano. Hasta el veganismo tiene su macro industria detrás, como decíamos el otro día, a pesar de ser algo tremendamente estomagante, valga la expresión.

No voy a meterme mucho con el día de todos los santos, que mañana llega el Opus Dei, se compra un paquetito de acciones de la casa, y me mandan a asar castañas. Solo diré que consiste en llevar a ancianas a los cementerios a que repasen bien las lápidas de los muertos, echar el rato allí con ellos, y de paso comprobar los avances de la floristería sintética del proveedor asiático, dando paseos por el laberíntico recinto. Eso para las yayas es como ir a la Warner, ¿pero y los críos?

Holywins, buen intento

Hay un hombre en España que lo hace todo, y ese es Fernando Alcázar, el cura de Alcuéscar, mi pueblo paterno. En su afán de combatir el paganismo, y con la originalidad y emprendimiento que le caracterizan, el Padre Fer trajo al pueblo el Holywins.

Frente al auge de Halloween, desde hace unos años ha surgido un movimiento alternativo dentro de la Iglesia Católica: Holywins, un juego de palabras que significa ‘la santidad vence’. Nació en Francia en 2002, impulsado por la diócesis de París, y pronto se extendió a España, donde cuenta con el apoyo de diversas parroquias y colegios religiosos.

Si Halloween celebra el miedo, la oscuridad y la muerte, Holywins propone celebrar la vida, la alegría y la santidad. En lugar de disfrazarse de monstruos o vampiros, los niños se visten de santos, ángeles o personajes bíblicos. No se si es mejor irse al cementerio con la abuela a ver si al menos cazamos una psicofonía…

Bromas aparte, en El Club del Pijama abogamos por la libertad, la diversidad y la posibilidad de elegir. A mí, particularmente, me pareció buena la iniciativa del Padre Fer, porque tener una alternativa siempre es positivo. Que cualquier niño pueda optar entre disfrazarse de Freddy Krueger o de Simón de Cirene, con su crucecita de corchopán a cuestas.

Gerónimo, el jefe de los Apaches.

Goyaałé, ‘el que bosteza’, jefe Apache, no solo adoptó como nombre el apodo que le pusieron los mexicanos, invocando a San Jerónimo para su protección ante la ferocidad de aquellos nativos, además fue bautizado en la Iglesia Católica, lo que le reforzó el cambio de nombre.

Por ello, querido lector, cuando se critica una costumbre importada de otra cultura, aparte de padecer un poco de catetitis aguda, podemos darnos de bruces con la realidad. Resulta que Halloween, en realidad, tiene su origen en el rito Celta que los anglos llevaron al nuevo mundo, pero mezclado con el día de muertos mexicano, que a su vez viene del día de todos los santos que llevamos para allá los españoles. Halloween es español, como los hijos de la Malinche, como el vaquero de las marismas del Guadalquivir que sale en los paquetes de Marlboro, o como los siete caballos que vienen de Bonanza.

El autor es Abogado. Director de Dereccho Abogados. Presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex)