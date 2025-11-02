Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La A-58 (Trujillo-Badajoz) tendrá una longitud total de 140 kilómetros, diez menos que el tramo de la A-5 por Mérida. Tener que cruzar Cáceres por la Ronda Sureste hará que la diferencia de tiempo sea mínima

1 de cada 6 trabajadores autónomos abandonará su puesto en los próximos 5 años sin relevo generacional. Entre los motivos destacan la edad, la falta de apoyo y la escasa rentabilidad

La vocalista de La Oreja de Van Gogh viajó al pueblo de su padre en una visita que causó sensación entre vecinos y familiares

Guadalupe Morgado y Paula Rodríguez eligieron ser madres solteras. Una decisión que les trajo una felicidad inmensa pero donde no son pocas las dificultades a las que se tienen que enfrentar

El abogado cacereño analiza la realidad del sector y reflexiona sobre la evolución de la ciudad que lo vio nacer