Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de noviembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Avance de los trabajos en el enlace entre la A-66 y la futura A-58.

Avance de los trabajos en el enlace entre la A-66 y la futura A-58. / Carlos Gil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La futura autovía Cáceres-Badajoz será el trayecto más corto entre Madrid y Lisboa

La A-58 (Trujillo-Badajoz) tendrá una longitud total de 140 kilómetros, diez menos que el tramo de la A-5 por Mérida. Tener que cruzar Cáceres por la Ronda Sureste hará que la diferencia de tiempo sea mínima

¿Cómo sustituir a 13.000 autónomos en cinco años? "No tengo relevo familiar"

1 de cada 6 trabajadores autónomos abandonará su puesto en los próximos 5 años sin relevo generacional. Entre los motivos destacan la edad, la falta de apoyo y la escasa rentabilidad

El viaje de Amaia Montero a Zarza la Mayor: "Estuvo fregando los platos con mi mujer"

La vocalista de La Oreja de Van Gogh viajó al pueblo de su padre en una visita que causó sensación entre vecinos y familiares

Madres solteras por elección en Extremadura: "Estamos hartas de tener que dar explicaciones para que se nos reconozca"

Guadalupe Morgado y Paula Rodríguez eligieron ser madres solteras. Una decisión que les trajo una felicidad inmensa pero donde no son pocas las dificultades a las que se tienen que enfrentar

Samuel Holgado, letrado en Cáceres: "El respeto al abogado se está perdiendo y solo se buscan resultados"

El abogado cacereño analiza la realidad del sector y reflexiona sobre la evolución de la ciudad que lo vio nacer

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents