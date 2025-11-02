Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de noviembre

Actualidad
La futura autovía Cáceres-Badajoz será el trayecto más corto entre Madrid y Lisboa
La A-58 (Trujillo-Badajoz) tendrá una longitud total de 140 kilómetros, diez menos que el tramo de la A-5 por Mérida. Tener que cruzar Cáceres por la Ronda Sureste hará que la diferencia de tiempo sea mínima
¿Cómo sustituir a 13.000 autónomos en cinco años? "No tengo relevo familiar"
1 de cada 6 trabajadores autónomos abandonará su puesto en los próximos 5 años sin relevo generacional. Entre los motivos destacan la edad, la falta de apoyo y la escasa rentabilidad
El viaje de Amaia Montero a Zarza la Mayor: "Estuvo fregando los platos con mi mujer"
La vocalista de La Oreja de Van Gogh viajó al pueblo de su padre en una visita que causó sensación entre vecinos y familiares
Madres solteras por elección en Extremadura: "Estamos hartas de tener que dar explicaciones para que se nos reconozca"
Guadalupe Morgado y Paula Rodríguez eligieron ser madres solteras. Una decisión que les trajo una felicidad inmensa pero donde no son pocas las dificultades a las que se tienen que enfrentar
Samuel Holgado, letrado en Cáceres: "El respeto al abogado se está perdiendo y solo se buscan resultados"
El abogado cacereño analiza la realidad del sector y reflexiona sobre la evolución de la ciudad que lo vio nacer
- Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol
- María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre
- Varias comarcas extremeñas en alerta amarilla este domingo por lluvias y tormentas
- El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
- Los allegados del exalcalde de Membrío muerto en Asturias: 'Estamos destrozados
- Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista en Losar de la Vera
- Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias
- ¿Están en riesgo las oposiciones de la Junta de Extremadura por el adelanto electoral?