Entre la pompa y la explosión: el arte como interfaz simbólica de conciencia y tensión sexual

Zhang Peili, expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, incluye una leyenda escrita en una de las paredes laterales: «Después de los incidentes de Tiananmén, descubrimos que el arte real era solo arte y que no se puede utilizar para transformar la sociedad. El arte era tan solo un aspecto de dicha sociedad y, en gran medida, estaba en verdad influido por la cultura popular. (Zhang Peili, 2008)».

En su mínima coreografía, Zhang construye una interfaz entre arte, cuerpo y experiencia

Este enunciado, enmarcado en el arte político chino de los años 80 y 90, reflexiona sobre los límites del arte como herramienta transformadora tras la masacre de Tiananmén de 1989. Este hecho fue un punto de inflexión para muchos artistas e intelectuales que creían en un arte comprometido, revolucionario y capaz de incidir en la realidad -ya fuera desde una visión marxista (el arte al servicio del pueblo) o desde una perspectiva crítica y modernista-. El desencanto que siguió al constatar que el arte tenía una capacidad limitada, o incluso nula, para modificar estructuras de poder profundamente arraigadas, transformó sus conciencias.

Emergencias neurobiológicas colectivas

Desde un marco en el que arte y sociedad se entienden como emergencias neurobiológicas colectivas —es decir, como expresiones que surgen de la actividad cerebral humana en constante interacción con su entorno cultural y simbólico—, el arte no es una entidad separada ni superior a la sociedad, sino una de sus interfaces. Es una superficie simbólica compartida, desde la cual proyectamos y negociamos significados (Dehaene, 2014). No actúa como una fuerza externa que transforma la sociedad, sino como un canal sensible que refleja, reorganiza y encarna las tensiones, deseos y experiencias del cuerpo social (Damasio, 1999). En ese sentido, no es ‘solo arte’ como algo ineficaz, sino arte como lenguaje mediador, resultado de la evolución biocultural de la especie, con una capacidad situada y limitada de incidencia estructural.

Decir que «el arte era tan solo un aspecto de dicha sociedad» no lo rebaja; lo inscribe en una red de prácticas colectivas emergentes. La sociedad no es una entidad fija, sino un sistema dinámico compuesto por millones de cerebros humanos en interacción (Herculano-Houzel, 2016). El arte, como la moral, el lenguaje o la economía, actúa como una interfaz que permite articular esa práctica social continua. Es un medio para co-crear y compartir mundos posibles (Merleau-Ponty, 1945).

La cultura popular influye

Afirmar que «el arte estaba influido por la cultura popular» es reconocer flujos simbólicos bidireccionales, sin subordinación, pero con co-determinación. La cultura popular influye, moldea e incluso domestica al arte, desplazando la vieja idea del artista como genio contracultural o figura mesiánica, para insertarlo en redes de circulación, consumo y espectáculo (Bourdieu, 1984).

Si todo producto cultural es una emergencia cerebral, entonces el arte no es solo un lenguaje colectivo, sino una extensión de la conciencia humana (Clark, 2008). Es un espacio de conciencia distribuida, donde individuos y grupos proyectan, comparten y transforman estados internos. Es un umbral entre lo privado y lo colectivo, entre lo vivido y lo representado (Gallese&Lakoff, 2005). No solo expresa lo que sentimos o pensamos, sino que reorganiza la manera en que sentimos y pensamos.

Prácticas sociales y culturales

La conciencia es un proceso encarnado, situado y relacional, estimulado por prácticas sociales y culturales (Varela, Thompson &Rosch, 1991). El arte participa activamente en este proceso, no modificando directamente las leyes o el sistema político, sino alterando las condiciones sensibles y cognitivas desde las cuales esos sistemas son percibidos y vividos (Damasio, 2003). Reconfigura la experiencia vivida, transforma afectos, marcos de interpretación y modos de percepción. Su fuerza más radical está en esa micro-transformación de la conciencia individual y compartida.

Así, aunque el arte no transforme las estructuras sociales de forma directa, incide sobre las sensibilidades, que son los puntos de emergencia desde los que se configura toda conciencia social. Esta no es aislada, sino co-construida en entornos saturados de imágenes, gestos y actos estéticos (Sacks, 2010). El arte no es solo producto de la conciencia: es también un agente activo en su formación, modulación y transformación.

Papel simbólico

Afirmar que «el arte es solo arte» puede parecer una reducción, pero implica reconocer su papel simbólico: el arte participa de la realidad desde otro plano. No es acción política directa, pero sí una tecnología simbólica que reorganiza lo sensible y lo imaginable. Su lugar no es marginal, sino central en la constitución de los mundos comunes (Turner, 1982).

Cuando Zhang declara que «el arte era tan solo un aspecto de dicha sociedad», lo sitúa dentro de sus estructuras y dinámicas. Al añadir que estaba «influido por la cultura popular», revierte una idea tradicional: más que el arte moldee la sociedad, es esta —a través de la cultura popular— la que da forma al arte.

Esta reflexión abre paso a prácticas artísticas más autoconscientes. Vista desde esta perspectiva, ‘¿Tienes un chicle?’ puede analizarse también desde la propia experiencia sensorial. Al observarla, llama la atención el primer plano de una boca joven masticando y haciendo pompas. El color encarnado de los labios contrasta con el blanco del chicle en la formación y ruptura de la pompa. Una imagen simple, pero cargada de significación simbólica, corporal y cultural.

La obra convoca un conjunto de respuestas neurobiológicas: atención sostenida, anticipación, tensión muscular, expectativa del estallido (Frith&Frith, 2007). Esa secuencia —inflar, contener, explotar— activa circuitos que también se vinculan con experiencias de placer y deseo (Kringelbach&Berridge, 2009). Lo sexual no se representa, se evoca desde su estructura corporal y temporal: repetición, espera, clímax. El espectador proyecta su cuerpo en la acción observada, activando mecanismos de simulación motora y emocional (Gallese, 2003). Se vuelve partícipe y simbólico de la experiencia. La elección del rostro joven, los labios frondosos, el plano cerrado sobre la boca refuerza una sensualidad ambigua, no explícita. Lo erótico aquí no es temático, sino estructural: habita en la tensión, en la membrana que se estira, en la espera que se sostiene. No ilustra el deseo, lo produce. En su mínima coreografía, Zhang construye una interfaz entre arte, cuerpo y experiencia: un espacio donde lo perceptivo, lo simbólico y lo fisiológico se entrelazan.

Evolución neurobiológica

Desde la perspectiva de la evolución neurobiológica del cerebro humano, tanto el arte como la sexualidad simbólica pueden entenderse como productos de una misma capacidad emergente: la facultad de construir y manipular significados a través del lenguaje, la imagen, el gesto y el cuerpo (Donald, 1991). Esta capacidad simbólica no es un añadido cultural posterior, sino una consecuencia directa del desarrollo de estructuras cerebrales como la corteza prefrontal, las áreas asociadas al lenguaje, los sistemas de recompensa y los circuitos de empatía y simulación motora (Barrett, 2017).

A medida que el cerebro humano evolucionó, adquirió la capacidad de representarse a sí mismo y a los otros, generando mapas simbólicos complejos. El arte y la sexualidad permiten proyectar deseos, afectos, narrativas y tensiones en soportes compartidos. En este sentido, el arte no es un simple adorno de la vida humana, sino una tecnología neurocognitiva de simbolización colectiva; y la sexualidad simbólica no se reduce al instinto, sino que participa del lenguaje, del ritual y de la imaginación. Arte y sexualidad movilizan complejos sistemas de percepción, memoria, emoción y anticipación. No son dominios separados: ambos son lenguajes profundamente encarnados, inscritos en una evolución que hizo del cuerpo y del símbolo una sola interfaz de experiencia compartida.

El autor es vicedecano del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura