Mérida y Don Benito: madrugada de emergencias en Extremadura con tres heridos en dos accidentes de tráfico

Madrugada complicada para los servicios de emergencia de Extremadura. El Centro de Emergencias 112 de Extremadura ha atendido dos accidentes de tráfico a las 4.18 y 5.33 de esta madrugada.

El primero se ha registrado en el kilómetro 58 de la carretera Ex-209, a la altura de Mérida, y se ha tratrado de una siniestro de tráfico interurbano con atrapados y heridos graves, en el que se ha visto implicados dos vehículos. Para atender este percance, el 112 ha activado varios efectivos del Servicio Extremadura de Salud (SES), además de los bomberos del CPEI de Badajoz, una patrulla de la Guardia Civil y efectivos de emergencia de Carreteras.

El resultado del accidente es un hombre de 54 años herido con politraumatismos, que se encuentra en estado grave ingresado en el Hospital de Mérida, y dos mujeres de 16 y 21 años.

Chocó contra un muro

Más de una hora después (5.33 de la madrugada), la Policía Local de Don Benito y efectivos del SES han atendido a un joven de 19 años, que chocó con su coche contra un muro. Sufre un politraumatismo, pero su estado es leve, aunque fue evacuado al Hospital de Don Benito-Villanueva.