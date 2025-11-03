Adenex denuncia una "burda manipulación social y parlamentaria" para prolongar la vida de la central nuclear de Almaraz

Tras la enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado para alargar la vida de tres de las cinco centrales nucleares que hay en España, entre ellas la de Almaraz, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha denunciado una "burda manipulación social y parlamentaria" y ha pedido un debate "transparente y con participación social" antes de cualquier modificación del calendario de cierre.

Según la organización, la ley incluye una enmienda de adición que plantea la continuidad de la central nuclear de Almaraz, "dado que de esta manera contribuirá a la mitigación del cambio climático". Adenex considera que "de manera zafia" se lo han propuesto al PP de Extremadura desde el Senado "para encarar las próximas elecciones regionales" y critica que la central extremeña "entra de tapadillo".

Crítica a la energía nuclear

La entidad ecologista rechaza además que la energía nuclear pueda considerarse una solución al cambio climático, recordando que "nunca ha sido admitida como tal mitigación en ninguna de las cumbres mundiales del clima (COPs)" y califica la postura del Parlamento Europeo a la propuesta de Francia de "lavado verde (greenwashing) que tiene todos los efectos negativos acerca de su credibilidad".

Asimismo, subraya que "seguir afirmando que las centrales directamente no emiten gases de efecto invernadero es ocultar todo un largo y costoso proceso de puesta a punto del combustible", en el que se incluyen "la minería, el transporte, el procesado, la conversión y el enriquecimiento", además de la construcción, el desmantelamiento y la gestión de residuos.

"Un supuesto debate amañado"

La asociación advierte de que la enmienda "propone la supresión de todas las fechas de cese definitivo" del calendario de cierre nuclear acordado entre el Gobierno y las propietarias de las plantas, y denuncia que "solo busca el deterioro de la democracia con un supuesto debate amañado de entrada".

Finalmente, Adenex advierte de que "las nucleares nos ponen en peligro de una manera continua", y que "de forma recurrente en la generación de electricidad, directamente hay contaminación atmosférica e hidráulica de largo alcance". "Portugal lo conoce bien, país sin nucleares", concluye.