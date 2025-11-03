Cáceres, Trujillo y Medellín acogerán un congreso internacional sobre la figura y el legado de Hernán Cortés

Cáceres, Trujillo y Medellín acogerán durante los días 13, 14 y 15 de noviembre un congreso internacional sobre la figura y el legado de Hernán Cortés. La Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, ha puesto en marcha este encuentro en el que se reflexionará "sin prejuicio", desde la "serenidad", la "reflexión" y el criterio científico contextual, sobre la figura del conquistador extremeño. Titulado 'Hernán Cortés: Nuevas aportaciones y nuevas miradas', reunirá a una veintena de expertos procedentes de América, España y Europa para analizar una de las figuras "más decisivas" y debatidas de la historia universal.

"Alejado de las etiquetas", el congreso ofrece conocer la "complejidad histórica" desde múltiples miradas y poner sobre la mesa vías de interpretación histórica, cultural, antropológica y patrimonial sobre un personaje y un tiempo que "marcaron el nacimiento del mundo moderno", según ha indicado la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, este lunes durante la presentación del programa.

Luces y sombras

Con ello, el objetivo es que el congreso sirva para avanzar hacia un discurso "integrador y humanista", porque "no se trata de juzgar la historia con los ojos del presente, sino de comprenderla, de reconocer sus luces y sombras y de extraer de ella las lecciones que puedan guiar hoy". Además, también busca reforzar el papel de Extremadura como "espacio de pensamiento, diálogo y conocimiento", así como contribuir a su proyección como "territorio de referencia" en estudios sobre América en general y la figura de Hernán Cortés en particular.

"Una cita que nos invita a repensar nuestros legados desde la pluralidad de miradas y voces, con la conciencia de que la historia de Extremadura está profundamente entrelazada con la de América", ha señalado Bazaga, quien ha remarcado que el congreso enlaza también los valores que inspiran la acción cultural de la Junta de Extremadura, como la apertura al mundo, el mestizaje, el diálogo y la cooperación a través de la Estrategia Extremestiza.

Una oportunidad única

Por su parte, la directora de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, María del Mar Lozano Bartolozzi, ha defendido la importancia de este tipo de congresos, tanto por la "relevancia especial" y actualidad de la figura de Hernán Cortés como por la oportunidad "única" que supone para divulgar el patrimonio histórico de la comunidad.

Así, ha subrayado que "no se trata solo de analizar uno de los personajes históricos más importantes, sino de entender un periodo decisivo que definió los lazos entre Extremadura y América", teniendo en cuenta que la vida y acciones de Hernán Cortés "son el reflejo de una época en la que se forjaron los cimientos del mundo moderno con sus luces y sus sombras". Con ello, ha destacado que el congreso "invita a mirar con serenidad y rigor el papel que desempeñaron figuras como Hernán Cortés, no desde la glorificación ni desde la condena, sino desde la comprensión histórica y con el rigor".

El programa

El congreso reunirá a algunos de los mejores estudiosos e historiadores sobre la figura cortesiana, procedentes de Universidades históricas de la Ciudad de México, de las Universidades de Valladolid, Granada, Extremadura; de la Academia de la Historia, de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, entre otras, que desarrollarán una serie de ponencias plenarias y debatirán en coloquios posteriores los temas expuestos.

También habrá actividades paralelas (como un concierto en Cáceres a cargo del Coro y Músicos de la Orquesta Barroca de Badajoz; una visita en Trujillo a la Fundación Xavier de Salas; y en Medellín una visita cortesiana guiada por su cronista local, Tomás García).