Un camión que circuló en llantas provocó el incendio que arrasó 5.900 hectáreas en Campiña Sur

La Guardia Civil ha confirmado que el incendio declarado el pasado 14 de agosto en el término municipal de Pallares (Badajoz), junto a la carretera EX-103, se originó por un camión que circuló con una rueda en llantas, lo que generó chispas que prendieron la carga de alpacas de paja que transportaba y acabaron propagándose a la masa forestal. El fuego afectó a unas 5.900 hectáreas de monte bajo y dehesa en distintos municipios de la comarca de La Campiña Sur y permaneció activo durante cinco días.

El incendio fue declarado de nivel 1 de peligrosidad por la cercanía de las llamas a una urbanización de Llerena. En las labores de extinción participaron tres helicópteros, dos aviones, 21 camiones, agentes del medio natural y técnicos, bomberos forestales, retenes y patrullas de la Guardia Civil, además de medios desplazados desde Andalucía y Castilla-La Mancha.

La investigación e inspección pericial llevadas a cabo en la zona por parte de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha determinado el origen del fuego, que calcinó primero el propio vehículo para posteriormente propagarse sobre la vegetación del terreno, con el resultado de miles de hectáreas de gran valor ecológico calcinadas. Tras reunir las pruebas y constatar el origen del incendio, la Guardia Civil ha remitido las diligencias al Juzgado de Instrucción de Zafra para el esclarecimiento de los hechos.