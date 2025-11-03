Cerca de 2.500 casos de ictus al año en Extremadura: el 70% de los pacientes tratados en el Hospital Casaverde recuperan su independencia

El ictus constituye la primera causa de discapacidad severa en España y la primera causa de muerte en mujeres. Cada año se registran más de 120.000 casos, de los que alrededor de 25.000 son mortales. En Extremadura se producen cerca de 2.500 anuales, y uno de cada tres supervivientes necesita rehabilitación intensiva temprana.

"Es fundamental informar a la sociedad sobre la importancia de la prevención frente al ictus. Entre un 80% y un 90% de los casos se pueden prevenir siguiendo un estilo de vida saludable y actuando sobre los factores de riesgo modificables", señala Francisco Javier Rubio, director del Hospital Casaverde.

Más de una década de compromiso con la neurorrehabilitación

El centro lleva más de diez años atendiendo a personas con necesidades de neurorrehabilitación y mantiene desde sus inicios un acuerdo de colaboración con el Servicio Extremeño de Salud (SES).

De las 100 plazas de las que dispone, 55 están concertadas con el SES, y cada año el centro atiende a más de 300 pacientes con ictus y otras enfermedades neurológicas y físicas. El 70% de las personas tratadas recupera su independencia o requiere solo cuidados mínimos, gracias a programas individualizados e intensivos supervisados por equipos multidisciplinares especializados en Neuropsicología, Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Logopedia.

Red asistencial en la región

Además del hospital, el Grupo Casaverde dispone de dos clínicas ambulatorias en Cáceres y Badajoz, desde donde continúa su labor en la recuperación funcional y neurológica de pacientes que han sufrido un ictus.

Con motivo del Día Mundial del Ictus, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, visitaron el Hospital Casaverde Extremadura el pasado 29 de octubre para compartir la jornada con pacientes, familiares y profesionales.

Durante el acto, ambas responsables autonómicas destacaron la labor del centro en el tratamiento de la fase postaguda de la enfermedad y conversaron con el presidente del grupo, Alberto Giménez Artés, su director general, Alberto Giménez Ramón-Borja, y el director del hospital, Francisco Javier Rubio Blanco.