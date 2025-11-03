Extremadura, a la cola del pluriempleo: "Los valores del trabajo y las aspiraciones económicas han cambiado"

En los últimos años, el pluriempleo se ha consolidado como un fenómeno cada vez más presente en el mercado laboral, pero no así en la región. Según un estudio realizado por Randstad a 4.500 españoles, solo el 47% de los trabajadores extremeños ha compatibilizado más de un empleo en algún momento de su vida, una proporción que se sitúa muy por debajo de la media estatal (58,3%). Esto la convierte, además, en la comunidad autónoma con menos pluriempleo del país.

Tendencias

Turismo, hostelería (ambas con un 33%) y comercio (22%) son los sectores donde más se concentra el pluriempleo en Extremadura. Asimismo, la duración está muy repartida, ya que la mitad de los extremeños mantienen el pluriempleo en un periodo de entre uno y tres años, mientras que el 25% lo mantiene incluso más de tres años y el 25% restante menos de un año. En cuanto al tipo de contrato, el 67% lo es por cuenta ajena, mientras que un 33% trabaja por cuenta propia.

Cabe destacar, menciona el estudio, que dentro de la categoría de pluriempleo existen dos grandes grupos. En primer lugar, los profesionales que tienen un motivo económico detrás, es decir, que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes. En segundo lugar, los que tienen dos o más trabajos debido a sus motivaciones personales, aficiones, etc. "En este grupo entraría, por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina 8 horas diarias, y después de su jornada complementa su trabajo con clases particulares", especifica.

En cuanto a la percepción del pluriempleo, un 40% considera que es positivo y otro 40% dice no notar grandes cambios. Solo un 20% considera que el pluriempleo es negativo, con afectación a la salud (estrés y fatiga) y a las relaciones personales. Por género, en el caso de Extremadura afecta un poco más a hombres (52%) que a mujeres (46%). Pese a ello, la gran mayoría coincide en su deseo de cambio: el 75% de los pluriempleados extremeños reduciría su carga laboral si su empleo principal ofreciera mejores condiciones.

Cambios de mentalidad: más ocio y menos trabajo

Al respecto, el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Javier Peinado, considera que estas cifras corresponden a los momentos actuales, donde han cambiado los valores que había con respecto al trabajo y a las aspiraciones económicas. "En mis inicios en la vida laboral, el pluriempleo era casi una aspiración en muchísimos trabajadores, porque era una manera de obtener mayores retribuciones por la vía de más trabajo".

En cambio ahora, opina Peinado, y especialmente a raíz de la pandemia por el Covid, poco a poco se ha ido anteponiendo el ocio y el descanso personal frente al periodo de trabajo. "Si ya nos vamos un poco a la población joven, la está entre los 30 o 40 años, creo que también su manera de ver y vivir la vida hacen que el pluriempleo sea una opción que se descarta". Asimismo, expresa, "también hay que reconocer que gracias a que los salarios han ido incrementándose te puedes ganar la vida dignamente con un solo puesto de trabajo".

Por otro lado, Peinado no considera que esta tasa de pluriempleo signifique una falta de oportunidades, sino más bien todo lo contrario. Según los datos contabilizados en Creex, asegura, en Extremadura ahora mismo hay en torno a 6000 puestos sin cubrir, «que estarían perfectamente disponibles para personas que quisieran pluriemplearse, pero esa no es la casuística». En ese sentido, para el secretario general la diferenciación territorial de la región con respecto a otras puede tener mucho que ver con su posición en cuanto al pluriempleo. «En Extremadura con menos renta se consigue vivir con unos niveles similares a los de otros territorios como Madrid o Barcelona, en eso hay que ser realista», expone.

«Creo que eso también hace que aquí no sea tan necesario, pero no considero que sea por falta de oportunidades, porque las empresas estamos haciendo un esfuerzo para crecer y todavía hay puestos de trabajo sin cubrir que se encuentran a disposición del que quiera pluriemplearse», destaca.

Mejores salarios y condiciones

Sin embargo, entre los sindicatos, esta tasa de pluriempleo no se percibe precisamente como positiva. La secretaria de Organización de CCOO Extremadura, María Cruz Lara González, señala que estos datos son "un reflejo de que en Extremadura tenemos una realidad marcada por la falta de oportunidades, que es precisamente lo que te lleva a no tener un segundo empleo".

Esto se suma además, indica, a la precariedad laboral y a los bajos salarios. "El pluriempleo no es una elección voluntaria, sino que es una necesidad ante la imposibilidad de llegar a fin de mes con un solo sueldo. Y en Extremadura no llegan a un segundo empleo no porque no se quiera, sino porque hay una escasa oferta laboral". Así, la secretaria defiende que se debe dar prioridad a la creación de empleo estable. "Si tú tienes una jornada completa, con un salario suficiente y que te permita tener una vida digna, no necesitas buscarte un segundo empleo".

Por su parte, el secretario de Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, subraya que la encuesta realizada por Randstad presenta datos «insuficientes» para medir el pluriempleo en la región, puesto que «tan solo» han encuestado a un total de 4.500 españoles. En cambio, asegura, según los datos que maneja el sindicato, el porcentaje de ocupación pluriempleada en Extremadura es de un 2,28%, sin, además, demasiadas variaciones con respecto al año 2022. Asimismo, Morcillo argumenta que, «por mucho que lo nieguen», el pluriempleo es más usual en hostelería y comercio por sus condiciones precarias.

En ese sentido, a su juicio, el dato que resulta más significativo es que, señala, 6 de cada 10 extremeños ejercen la parcialidad de forma involuntaria, es decir, sin la posibilidad de acceder jornadas completas y mejores sueldos. «Por no sumarle, además, el fraude ley, ya que hay trabajadores que, bajo una jornada parcial, realizan una jornada completa».