Feijóo, "absolutamente convencido" de una “victoria histórica” en Extremadura frente a "la pinza PSOE-Vox"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este lunes "absolutamente convencido" de que el Partido Popular obtendrá una “victoria histórica” en las elecciones extremeñas del 21 de diciembre, convocadas —según ha dicho— de forma “coherente y responsable” por la presidenta autonómica, María Guardiola.

Críticas a la “pinza” entre PSOE y Vox

Durante su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido, recogida por Efe, Feijóo ha explicado que los comicios fueron convocados “ante la pinza que prefiere intentar perjudicar al PP antes que beneficiar a los extremeños”, en alusión al PSOE y Vox, que junto a Unidas rechazaron el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2026 presentado por el Ejecutivo regional del PP.

Elogios a María Guardiola

El líder popular ha definido a Guardiola como “la presidenta del cambio” y ha valorado su decisión de convocar elecciones anticipadas el 27 de octubre, después de no poder sacar adelante las cuentas para el próximo ejercicio. Según Feijóo, la presidenta “dio la cara” y demostró que “gobernar no es resistir, es responder”.

Contraste con Pedro Sánchez

En contraste, Feijóo ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de “aferrarse a la poltrona” y de liderar un Ejecutivo “insostenible”. En su opinión, la actuación de Guardiola demuestra que, “si no hay mayoría y no puede haber presupuestos, la respuesta responsable es convocar elecciones”.

“Extremadura será la primera piedra del cambio”

A juicio del presidente del PP, el 21 de diciembre los extremeños decidirán entre “la política que funciona o la política de conveniencia”, entre “afianzar el cambio o la pinza anticambio” y entre “lo que conviene a la gente o lo que conviene a Sánchez”.

Feijóo ha afirmado que Extremadura, “epicentro de la degradación sanchista”, será ahora “la primera piedra de la restauración de la dignidad y de la alternativa que representa el Partido Popular”, frente a los que, según ha dicho, “se presentan todos contra el PP”.

Finalmente, ha pronosticado que María Guardiola obtendrá una “victoria histórica” en esos comicios porque, en sus palabras, “es la única con la cabeza y el corazón, y la mejor presidenta para Extremadura”.