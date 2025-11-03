Guillermo Santamaría destaca la "tradición centenaria y la capacidad innovadora" de Bodegas Ruiz Torres

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha visitado este lunes en Cañamero las Bodegas Ruiz Torres, empresa familiar con más de 150 años de historia que se ha consolidado como referente en la elaboración de vinos de calidad y en la promoción del enoturismo como motor de desarrollo rural. La visita a la bodega, dirigida por la cuarta generación y que combina tradición e innovación y apuesta por la sostenibilidad, forma parte del contacto con las empresas para "conocerlas, escucharlas e informarles de las convocatorias abiertas".

Exportaciones

Con una plantilla superior a 30 trabajadores entre fijos y eventuales, la empresa se ha acogido a las ayudas de fomento del empleo estable y de calidad impulsadas por la Junta de Extremadura y participa en el programa ConsolidaPyme, con tres expedientes orientados a mejorar su competitividad y garantizar su crecimiento. Bodegas Ruiz Torres mantiene una "sólida presencia" en Extremadura y otras comunidades autónomas, destacando su proyección internacional, pues el 55 por ciento de su producción se destina a exportación, con un incremento del 10 por ciento desde el inicio de 2025.

Santamaría ha destacado el esfuerzo de esta empresa que contribuye al crecimiento de las exportaciones extremeñas, que en los ocho primeros meses de 2025 alcanzaron los 2.615 millones de euros, un 15,9 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, situando a Extremadura como la tercera comunidad autónoma con mayor incremento.

Solo en agosto, ha indicado, las exportaciones regionales sumaron 323,4 millones, un 34,8 por ciento más que hace un año, frente al descenso del 9,3 por ciento registrado a nivel nacional, ha recordado la Junta en nota de prensa. "La apuesta por la calidad, la innovación y la internacionalización han permitido a Bodegas Ruiz Torres obtener premios de prestigio internacional y consolidarse como embajadora de la excelencia vitivinícola extremeña", ha dicho Santamaría.

Ampliación de mercado

En diciembre, la bodega ampliará su mercado en Puerto Rico y prevé entrar en un nuevo estado de EEUU. Entre los países a los que exporta se encuentran Taiwán, China, Japón, Corea del Sur, México, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Bélgica, Lituania, EE.UU., Benín, Venezuela, Suiza, Irlanda, República Checa, Rumanía, Gibraltar, Nigeria, Kenia, Letonia, Ucrania y Rusia, entre otros.