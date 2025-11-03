Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de noviembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
La recaudación por IBI en Extremadura marca un nuevo máximo y se acerca a los 300 millones
En una década, los ingresos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el principal recurso financiero con el que cuentan los ayuntamientos, se han incrementado cerca de un 25% en la comunidad autónoma
No se gana en los despachos, sino en las calles: así late la candidatura de Cáceres 2031
Los cacereños quieren que el proyecto para aspirar a Capital Europea de la Cultura en 2031 sea un proyecto compartido, donde cada iniciativa ciudadana tenga voz
Extremadura, a la cola del pluriempleo: "Los valores del trabajo y las aspiraciones económicas han cambiado"
La Creex asegura que hay en torno a 6.000 puestos disponibles sin cubrir, mientras que los sindicatos defienden que no es una "elección voluntaria", sino una necesidad ante los bajos salarios
Diego Neria, de Plasencia, denuncia un delito de odio: "Si se lo hacen a alguien joven, lo machacan"
El primer transexual recibido por un Papa, ha denunciado insultos recibidos en plena calle en Hervás por una mujer
La nueva autovía de Cáceres a Badajoz: entre el impulso económico y el miedo de los pueblos de su trazado a quedarse aislados
La futura vía rápida promete mejorar la competitividad regional, pero los pueblos del trazado temen quedar fuera del mapa económico y perder tránsito comercial
- María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre
- Los allegados del exalcalde de Membrío muerto en Asturias: 'Estamos destrozados
- El viaje de Amaia Montero a Zarza la Mayor: 'Estuvo fregando los platos con mi mujer
- El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
- Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias
- ¿Están en riesgo las oposiciones de la Junta de Extremadura por el adelanto electoral?
- Extremadura, Castilla y León y Andalucía se unen para impulsar la 'economía plateada'
- El extremeño Jesús Redondo Bermejo se convierte en el hombre más longevo de España con 110 años