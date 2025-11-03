Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de noviembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Ciudadanos hacen cola en la Oficina de recaudación del Ayuntamiento de Badajoz en una imagen de archivo.

Ciudadanos hacen cola en la Oficina de recaudación del Ayuntamiento de Badajoz en una imagen de archivo. / Andrés Rodríguez

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La recaudación por IBI en Extremadura marca un nuevo máximo y se acerca a los 300 millones

En una década, los ingresos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el principal recurso financiero con el que cuentan los ayuntamientos, se han incrementado cerca de un 25% en la comunidad autónoma

No se gana en los despachos, sino en las calles: así late la candidatura de Cáceres 2031

Los cacereños quieren que el proyecto para aspirar a Capital Europea de la Cultura en 2031 sea un proyecto compartido, donde cada iniciativa ciudadana tenga voz

Extremadura, a la cola del pluriempleo: "Los valores del trabajo y las aspiraciones económicas han cambiado"

La Creex asegura que hay en torno a 6.000 puestos disponibles sin cubrir, mientras que los sindicatos defienden que no es una "elección voluntaria", sino una necesidad ante los bajos salarios

Diego Neria, de Plasencia, denuncia un delito de odio: "Si se lo hacen a alguien joven, lo machacan"

El primer transexual recibido por un Papa, ha denunciado insultos recibidos en plena calle en Hervás por una mujer

La nueva autovía de Cáceres a Badajoz: entre el impulso económico y el miedo de los pueblos de su trazado a quedarse aislados

La futura vía rápida promete mejorar la competitividad regional, pero los pueblos del trazado temen quedar fuera del mapa económico y perder tránsito comercial

