Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

En una década, los ingresos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el principal recurso financiero con el que cuentan los ayuntamientos, se han incrementado cerca de un 25% en la comunidad autónoma

Los cacereños quieren que el proyecto para aspirar a Capital Europea de la Cultura en 2031 sea un proyecto compartido, donde cada iniciativa ciudadana tenga voz

La Creex asegura que hay en torno a 6.000 puestos disponibles sin cubrir, mientras que los sindicatos defienden que no es una "elección voluntaria", sino una necesidad ante los bajos salarios

El primer transexual recibido por un Papa, ha denunciado insultos recibidos en plena calle en Hervás por una mujer

La futura vía rápida promete mejorar la competitividad regional, pero los pueblos del trazado temen quedar fuera del mapa económico y perder tránsito comercial