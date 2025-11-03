Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empleo público en la sanidad extremeña

Oposiciones del SES: sin cambios por el adelanto electoral

El proceso selectivo se mantiene con fechas de exámenes ya fijadas hasta diciembre y pendiente de la publicación "próximamente" de las pruebas en enero y febrero de las categorías pendientes

Aspirantes durante un examen de oposición, en una imagen de archivo. / EL PERIODICO

G. M.

El adelanto electoral en Extremadura no trastocará las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES), convocadas en diciembre de 2024 y cuyos exámenes ya dieron comienzo en octubre.

Las fechas de los exámenes que se celebrarán en noviembre y diciembre ya están publicadas y solo resta de conocerse "próximamente" cuándo serán exactamente los exámenes de las categorías que siguen pendientes, pero que se harán en las fechas establecidas: entre enero y febrero.

Mientras sí han surgido dudas con las oposiciones anunciadas pero todavía no convocadas, como el proceso pendiente de la Administración General (que se sumará a la convocatoria de diciembre de 2024 y se publicará antes de las elecciones previsiblemente, tal y como ha asegurado la Junta a este diario) o el de Educación para junio de 2025 (que tocará convocarlo al nuevo Ejecutivo), el proceso selectivo en el SES ya está en marcha y no se verá afectado de ningún modo por los comicios regionales.

Confirmación del SES

Así lo aseguró el SES el pasado viernes, en una nota de prensa, en la que insistió en que la convocatoria electoral "no produce alteración alguna en la celebración de los ejercicios correspondientes a las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud".

Aseguró, asimismo, que próximamente se publicarán las fechas y lugares de celebración de los ejercicios que tendrán lugar en los meses de enero y febrero de 2026, en cumplimiento con el avance inicial de calendario previsto, comunicado en la Mesa Sectorial de Sanidad que tuvo lugar el 18 de junio de 2025.

