El PP impulsa una reforma en el Senado para eliminar la fecha de cierre de la central nuclear de Almaraz

El Partido Popular ha introducido en el Senado una reforma legal para suprimir la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). La iniciativa, que aún debe ser validada en el Congreso de los Diputados, podría depender del voto de Junts para salir adelante.

Según informa la agencia Europa Press, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su mayoría absoluta en la Cámara Alta para incluir una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible con ese propósito. La modificación fue incorporada en la fase de ponencia —cuando los grupos debaten a puerta cerrada los cambios al texto— y ratificada este lunes por la Comisión de Transportes del Senado.

Está previsto que el pleno de la Cámara Alta apruebe este martes el texto, que posteriormente será remitido al Congreso para su debate y votación la próxima semana.

Extremadura, en el centro del debate nuclear

La iniciativa afecta de lleno a Extremadura y a la central nuclear de Almaraz, uno de los pilares energéticos y laborales de la región. La medida coincide con la solicitud presentada recientemente por Iberdrola, Endesa y Naturgy al Gobierno para ampliar la vida útil de la planta hasta junio de 2030, más allá de las fechas actuales de desconexión: 2027 para el reactor I y 2028 para el II.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirmó que las eléctricas habían presentado la petición "sin condiciones" y recordó que el Ejecutivo ya había renunciado a aplicar rebajas fiscales a la energía nuclear.

En este contexto, y con las elecciones autonómicas extremeñas previstas para diciembre, la presidenta de la Junta y candidata del PP, María Guardiola, ha reclamado al Gobierno central que "recapacite" sobre el cierre de Almaraz, advirtiendo de que "de su continuidad dependen miles de empleos y el futuro de muchas familias extremeñas".

El PP defiende la energía nuclear como "imprescindible"

La enmienda del PP añade una disposición adicional a la Ley de Movilidad Sostenible que suprime la fecha de cierre de las tres centrales. En la justificación legal, los populares argumentan que la energía nuclear "abarata el precio de la electricidad" y contribuye a la estabilidad del sistema energético.

Según el partido, el calendario de cierre —que establece el apagón nuclear progresivo hasta 2035— debería revisarse porque "es un hecho incontestable que la energía nuclear reduce los costes de producción".

El PP cita un informe de la consultora PwC que estima que el fin del parque nuclear elevaría el precio de la electricidad en 13 euros por megavatio hora, multiplicaría por seis las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y aumentaría el consumo de gas natural. "Para la adecuada implementación de la Ley de Movilidad Sostenible, la energía nuclear no solo es una ayuda, sino casi un elemento imprescindible", concluye el texto.