El apoyo del PSOE federal marcará la campaña de Gallardo: "Una Extremadura mejor es posible"

"No queríamos elecciones, pero estamos preparados para ganar". El PSOE de Extremadura inicia esta semana oficialmente su precampaña electoral con un acto público en el hotel Las Lomas de Mérida al que asistirá el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, que respaldará en primera línea la candidatura de Miguel Ángel Gallardo para el 21-D.

"El objetivo es devolver la ilusión y la creencia de que una Extremadura mejor es posible", ha afirmado el portavoz del Comité Electoral del PSOE, Antonio Rodríguez Osuna. El también alcalde de Mérida, uno de los principales apoyos de Gallardo a nivel interno, será a partir de ahora el encargado de trasladar toda la información electoral, en coordinación con la portavoz del partido, Isabel Gil Rosiña, y la que ha sido portavoz socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez.

Un "capricho" de tres millones

Este lunes, en su primera intervención, Rodríguez Osuna ha cargado con dureza contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, a quien ha acusado de convocar las elecciones "por capricho" y siguiendo órdenes de Génova". La consecuencia directa, según los socialistas, es un gasto público de tres millones de euros y la parálisis de la región al menos durante seis meses. "No se daban las circunstancias para una convocatoria electoral, pero ha decidido usar a Extremadura como conejillo de Indias del PP", ha insistido.

Rodríguez Osuna ha anunciado además que el PSOE presentará una denuncia ante la Junta Electoral por vulnerar la neutralidad institucional, tras asegurar que Guardiola habría pagado con fondos públicos la entrevista concedida a la Cadena COPE al día siguiente de firmar el decreto de convocatoria de elecciones anticipadas. "Eso está prohibido por la ley electoral general. La Administración pública no puede pagar una entrevista con dinero de todos los extremeños para atacar al Partido Socialista", ha reprochado Osuna tras criticar la "falta de decencia política" del PP.

Apoyo federal

En este arranque de precampaña, los socialistas apelan a la "ilusión y a la confianza" de la ciudadanía para recuperar el Gobierno regional. "Estamos preparados para asumir el reto de gobernar nuevamente y hacerlo afrontando la realidad de los problemas, planteando las mejores soluciones para Extremadura", ha señalado Rodríguez Osuna.

Los socialistas quieren que la presencia de Pedro Sánchez en Mérida marque el inicio de una campaña con fuerte apoyo federal: el presidente del Gobierno volverá a Extremadura durante la campaña "las veces que sea necesario" y varios ministros del Ejecutivo también participarán en actos públicos por toda la región. "El PSOE afronta una campaña en clave regional, centrada en los problemas reales de los extremeños, pero con el respaldo del partido a nivel nacional", ha subrayado el portavoz electoral.

Dos años "perdidos"

Rodríguez Osuna ha calificado los dos años de gobierno de María Guardiola como "dos años perdidos para Extremadura", en los que la región "ha retrocedido en derechos, servicios y oportunidades". Entre los ejemplos de esa mala gestión, ha citado el conflicto con las empresas del transporte escolar, que dejó a más de 7.000 alumnos sin servicio al inicio de curso como "consecuencia directa de la falta de diálogo y de sensibilidad del Gobierno del PP".

También ha señalado que más de 8.000 docentes han salido a la calle en los últimos meses para reclamar mejoras laborales y salariales, "algo que tampoco había ocurrido antes", y ha advertido del "deterioro acelerado" de la sanidad pública. "Los únicos centros de salud que se están inaugurando en los pueblos fueron proyectados y financiados por gobiernos socialistas. Lo que hace el PP es cortar cintas de proyectos ajenos", ha denunciado.

Dimisión de Guardiola

Rodríguez Osuna ha acusado además a la presidenta de la Junta de "inaugurar obras a toda prisa" ante la inminencia electoral, como el puente de Alcántara, "que se abrió lleno de piedras y vías sin terminar solo para la foto". "Todo estaba planificado, entonces ya sabía perfectamente que iba a adelantar las elecciones", ha dicho tras considerar que si el PP no logra mover el tablero político con la convocatoria anticipada de elecciones, María Guardiola "tiene que dimitir esa misma noche".

El portavoz ha insistido en que el PSOE afronta esta cita con las urnas "con ilusión, unidad y responsabilidad", y se ha mostrado convencido de que Miguel Ángel Gallardo será el próximo presidente de la Junta. "Los socialistas estamos preparados para devolver la estabilidad, el diálogo y la decencia a Extremadura, frente a la soberbia y el sectarismo de María Guardiola", ha concluido.