La recaudación por IBI en Extremadura marca un nuevo máximo y se acerca a los 300 millones

La recaudación obtenida por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el principal recurso financiero con el que cuentan los ayuntamientos españoles, volvió a aumentar en Extremadura en 2024 y ya está próxima a alcanzar los trescientos millones de euros. En concreto, fueron 294,6 millones los que ingresaron los municipios de la comunidad autónoma por este impuesto directo, que anualmente abonan los propietarios y titulares de derechos sobre inmuebles rústicos, urbanos o de características especiales. Fue un nuevo máximo en la serie de datos, que arranca en 2006. Representó un 3,4% más que los ingresos obtenidos el ejercicio anterior y casi un 25% de alza respecto a la de una década antes.

Con una resistencia más que comprobada a los avatares de la economía, la recaudación por IBI no ha dejado de crecer en la región ni siquiera durante la gran recesión. De esta forma, entre 2008 y 2013 avanzó un 55,6% y en términos interanuales solamente cayó en uno de los ejercicios comprendidos en esta franja, el de 2011. Aparte de este, en las estadísticas de la Dirección General del Catastro se aprecia otro descenso interanual más, el de 2019. En este caso, se produjo tras aprobar el Consejo de Ministros un real decreto-ley para la actualización de los valores catastrales, a la que se acogieron más de un millar de municipios de todo el país. En unos el balance fue a la baja, en otros, al alza, pero el resultado medio se tradujo en una caída del 1,92% en el valor catastral.

Esta es una de las dos variables en las que se basa el cálculo del IBI. A ella se le aplica un tipo impositivo que es fijado por cada ayuntamiento. No obstante, el porcentaje aplicado debe estar siempre en las horquillas que establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: entre el 0,4% y el 1,1%, para bienes inmuebles urbanos; y el 0,3% y el 0,9% si se trata de bienes rústicos.

Más de un millón de recibos

Otra vía por la que es posible que varíen los ingresos con origen en esta exacción es si lo hace la base imponible (el valor catastral de los inmuebles). Esto puede producirse mediante revisiones ordinarias por parte de los consistorios o a través de coeficientes incluidos en la ley de Presupuestos Generales del Estado.

Hay un tercer factor que puede hacer cambiar la recaudación por IBI: el del volumen propiedades por las que se tributa. En 2024, sin embargo, la cifra de recibos fue muy similar al del ejercicio precedente. En total 1.191.128, un 0,5% más que un año antes. De ellos, 1.009.054 correspondían a bienes urbanos.

Varios ciudadanos atraviesan un paso de peatones en Cáceres. / El Periódico

La porción más relevante de la recaudación del IBI procede de los inmuebles urbanos, tanto por su elevado número como por su mayor valor. Sobre todo viviendas, pero también locales comerciales, garajes o algunos solares. Los propietarios o usufructuarios de estos bienes desembolsaron en conjunto el año pasado 236,5 millones de euros. En lo que atañe a los inmuebles de naturaleza rústica, supusieron 25,4 millones de euros para las arcas de los municipios extremeños. Por último, el que se abona por los inmuebles de características especiales (BICE), ascendió a 32,7 millones de euros. Aquí entran, entre otros activos, los destinados a la producción de energía eléctrica (las plantas fotovoltaicas, la Central Nuclear de Almaraz o las presas lo pagan, por ejemplo).

Por municipios

Por municipios, el montante por IBI urbano más elevado dentro de la provincia de Badajoz es el de su capital, donde en 2024 rozó los 45 millones de euros, muy por encima de Mérida (16,3 millones). En los siguientes lugares aparecen Don Benito (casi 8,5 millones); Almendralejo (7,1 millones); y Villanueva de la Serena (6,3 millones).

En la capital cacereña, la suma de las cuotas líquidas se situó el año pasado en 29,2 millones, multiplicando por más de tres a la de Plasencia (que se quedó a las puertas de los nueve millones de euros). Navalmoral de la Mata (3,8 millones); Coria (2,4 millones); y Miajadas (2,36 millones), aparecen a continuación.