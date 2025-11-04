Más de 4,5 millones en ayudas para impulsar el empleo y la digitalización de empresas en Extremadura

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes tres nuevos decretos de ayudas destinados a fortalecer el tejido productivo y laboral de la región, con una inversión global superior a 4,5 millones de euros. Las medidas buscan fomentar el empleo, la innovación y la transformación digital, "con especial atención al medio rural y a las grandes empresas industriales de la comunidad", según ha explicado la consejera portavoz, Elena Manzano.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano. / JUNTA DE EXTREMADURA

Oficinas compartidas

Una de las medidas aprobadas establece las bases reguladoras de las ayudas a entidades locales de menos de 20.000 habitantes para la creación o mejora de centros de trabajo colaborativo u oficinas compartidas (coworking). Con una dotación de 500.000 euros, el decreto permitirá financiar mobiliario, infraestructuras y equipamiento tanto tecnológico como no tecnológico.

Los centros beneficiarios deberán ubicarse en Extremadura y contar con una dotación tecnológica adecuada que garantice conectividad de alta velocidad, acceso a servicios digitales avanzados y herramientas colaborativas. Además, deberán ofrecer servicio de limpieza y mantener un horario mínimo de apertura de 8:00 a 15:00 horas.

El Ejecutivo autonómico subraya que los coworkings rurales representan una oportunidad estratégica para impulsar nuevas formas de empleo, atraer a profesionales y personas emprendedoras, y facilitar el arraigo de talento en el medio rural. También se considera una vía para atraer nómadas digitales y teletrabajadores que deseen desarrollar su actividad en entornos más sostenibles y conectados con el territorio.

Programa Colaborativo Rural Ateneo

Otra de las medidas aprobadas corresponde al Programa Colaborativo Rural ATENEO (Acciones de Tutorización, Enseñanza, Empleo y Orientación), con una convocatoria de subvenciones dirigida a empresas privadas, autónomos y profesionales colegiados que contraten a participantes de los proyectos del programa que hayan obtenido evaluación positiva.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros y se enmarca en la línea II del decreto 287/2023. El objetivo es mejorar la inserción laboral de personas desfavorecidas en zonas rurales mediante itinerarios personalizados que incluyen acompañamiento, formación y empleo.

Las empresas beneficiarias deberán contar con centros de trabajo en Extremadura y realizar contrataciones conforme a los requisitos establecidos en el decreto. La cuantía de la ayuda por cada contrato será equivalente a seis mensualidades del salario mínimo interprofesional o la retribución prevista en el convenio colectivo, incluyendo la parte proporcional de una paga extraordinaria y las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del empleador. Además, se añadirá un 7% adicional para cubrir costes indirectos de tutorización.

El Ejecutivo regional destaca que este programa busca fijar población en el medio rural, dinamizar sectores productivos y favorecer la inclusión laboral de colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, además de contribuir a la lucha contra el desempleo y al desarrollo económico local.

Digitalización de grandes empresas

El Consejo de Gobierno ha aprobado también un decreto de subvenciones para la digitalización de grandes empresas en Extremadura, con una primera convocatoria por importe de un millón de euros.

Esta línea de ayudas tiene como finalidad impulsar la transformación digital del tejido industrial extremeño, fomentando la incorporación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas (IoT), la realidad aumentada y virtual, la fabricación digital, la robótica industrial y colaborativa, los gemelos digitales, el blockchain y el 5G, entre otras.

Con ello, la Junta pretende consolidar empleo de calidad a medio y largo plazo, favorecer la inversión en modernización tecnológica, promover la transición verde y digital, y reforzar la competitividad de las empresas extremeñas frente a otras regiones más desarrolladas.

Podrán optar a estas ayudas las empresas con centro productivo en Extremadura que no formen parte del sector público y que cuenten con más de 250 trabajadores, o bien aquellas cuyo volumen de negocio anual supere los 50 millones de euros y cuyo balance general exceda los 43 millones. El importe de la subvención podrá alcanzar hasta el 80 % de la inversión subvencionable, con un máximo de 150.000 euros por empresa beneficiaria.