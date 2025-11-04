Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

También operaban en Andalucía

Cae un grupo criminal que estrellaba coches contra escaparates de tiendas para robar en Extremadura

El dispositivo continúa abierto y por el momento hay cinco aluniceros detenidos

Efectivos de la Policía Nacional desplegados en el Polígono Sur en una foto de archivo

El Periódico Extremadura

La Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal de aluniceros tras perpetrar robos en Extremadura y Andalucía. Con la participación de la Policía Nacional, ha desplegado una operación en el Polígono Sur de Sevilla y otros municipios de la provincia para investigar a esta organización, acusada también de apropiación indebidida de vehículos y falsedad documental.

Por el momento, hay cinco detenidos, si bien dicho dispositivo se encuentra abierto, por lo que no se descartan más detenciones.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, que pide cautela al respecto "y esperar a los resultados finales de la misma". A la banda desmantelada se le atribuyen más de 20 robos entre ambas comunidades autónomas. En estos momentos se están practicando diversas entradas y registros en la capital y en localidades de la provincia andaluza.

Toscano ha remarcado que esta actuación forma parte del compromiso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Gobierno de España en su lucha contra la criminalidad, contra cualquier tipo de criminalidad y en defensa de la seguridad de los ciudadanos, independientemente del barrio y del municipio en el que residan.

¿Qués es el alunizaje?

El alunizaje es una técnica de robo que consiste en estrellar un vehículo (generalmente robado y de alta potencia) contra el escaparate, la entrada o la "luna" (cristal grande) de un establecimiento comercial para romperla y acceder rápidamente al interior del local para sustraer bienes de valor (joyas, productos tecnológicos, ropa de lujo, etc.).

TEMAS

El TSJEx obliga al Estado a indemnizar a un policía lesionado en acto de servicio

El SES estrena la vacunación contra el virus respiratorio sincitial para los mayores de residencias

Una nueva transferencia de 7 millones garantizará la cobertura total de los gastos de personal en la Uex

La Junta mejora las condiciones de los Agentes del Medio Natural y refuerza el Infoex con dos nuevos aviones anfibio

Un extremeño en la lista Forbes: Ricardo Leal baja un puesto, aunque crece su fortuna

Cae un grupo criminal que estrellaba coches contra escaparates de tiendas para robar en Extremadura

Más de 4,5 millones en ayudas para impulsar el empleo y la digitalización de empresas en Extremadura

Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida

