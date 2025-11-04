El DOE publica las ayudas para la cría, selección y doma de caballos de silla

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la nueva convocatoria de ayudas de la Junta de Extremadura destinadas a fomentar la cría, selección y doma de caballos de silla, con una dotación inicial de 100.000 euros para la anualidad 2025.

El propósito principal de estas ayudas es doble. Por un lado, pretenden incentivar la profesionalización del sector mediante la participación de caballos y yeguas en concursos hípicos, lo que eleva su valor de mercado como producto contrastado.

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 6 de noviembre

Y, por otro lado, se pretende mejorar la calidad de la cabaña equina extremeña, permitiendo a los ganaderos obtener información relevante para los procesos de selección genética, a partir del rendimiento de los animales en dichos concursos.

La convocatoria cuenta con una dotación de 100.000 euros, distribuida en cinco líneas de ayuda, cada una con 20.000 euros asignados, correspondientes a las distintas disciplinas hípicas reconocidas: Doma Clásica, Raid, Salto de Obstáculos, Doma Vaquera y Otras disciplinas (Concurso Completo de Equitación -CCE-, Técnicas de Rutas Ecuestres de Competición -TREC-, Enganches y Equitación de Trabajo).

Los beneficiarios de las ayudas al autoconsumo deben solicitar el pago de las mismas para poder recibirlas La consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura está resolviendo desde hace varias semanas las ayudas al autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovables. Ante ello, los solicitantes deben estar atentos a la notificación de la resolución, ejecutar las inversiones y, es muy importante que pidan el pago en el plazo establecido para poder cobrar estas ayudas. Para cualquier tipo de aclaración, los potenciales beneficiarios se pueden dirigir a la Dirección general de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

Paso a paso para inscribir una explotación en el REXA y poder entregar aceitunas Garantizar la trazabilidad de las aceitunas es fundamental para evitar robos y proteger a los agricultores. Para ello, hay que realizar algunos trámites como la inscripción en el Registro de Explotaciones Agrícolas (REXA), en caso de que la explotación no estuviera registrada, y con ello, poder realizar entregas en almazaras, puestos de recogida de aceitunas o cooperativas. Así, estos son los pasos que se deben seguir para inscribir una explotación en el REXA: El titular debe estar dado de alta en la base de administrados de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, y disponer de claves de acceso a la plataforma ARADO. Podrá solicitar el alta en el enlace https://www.juntaex.es/w/1002, rellenando el modelo «Administrados: solicitud de alta/modificación datos gestión de claves de tramitación electrónica» y presentándolo en cualquier Registro de forma presencial o electrónica. El titular debe tener inscrita su explotación de olivar en el Registro de Explotaciones Autonómico (REA). La inscripción en el REA puede hacerse a través de la plataforma SGA (https://sga.juntaex.es/SgaCac/) utilizando las claves de la plataforma ARADO. Por último, debe realizar el trámite «Trazabilidad de la aceituna» en la plataforma ARADO (https://aradoacceso.juntaex.es). Las parcelas/recintos de olivar que aparecerán en dicho trámite serán las inscritas en el REA. Es importante señalar que los agricultores pueden acudir ala Oficina Comarcal Agraria (OCA) más cercana para poder realizar este trámite, informarse o aclarar las dudas que tengan.