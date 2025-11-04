Un extremeño en la lista Forbes: Ricardo Leal baja un puesto, aunque crece su fortuna

El empresario extremeño Ricardo Leal Cordobés, a pesar de aumentar patrimonio, cae en la lista Forbes 2025 de los 100 españoles más ricos. El fundador de Cristian Lay y presidente de CL Grupo Industrial se encuentra ahora en el número 55 de la lista y un patrimonio de 900 millones de euros, frente a los 850 millones del anterior ranking. El empresario jerezano estaba el año pasado en el puesto 54.

La historia de Ricardo Leal es bien conocida desde sus inicios como aprendiz de joyero con solo 14 años. A comienzos de los años ochenta creó la firma Cristian Lay, de bisutería de lujo y con vocación de expansión internacional. Una correcta combinación de empresas prósperas, inversiones estratégicas, inmuebles valiosos y otros activos lo ha llevado a este puesto central en la tabla de las grandes fortunas empresariales. Según las previsiones del Plan Estratégico 2025-2027 de CL Grupo Industrial, la corporación establece como meta alcanzar un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 180 millones de euros en 2027 y el objetivo es que en 2030 esta cifra sea de 300 millones de euros.

En el centro de la imagen, Rafael del Pino, presidente de Ferrovial y tercero en la lista Forbes, aumenta su fortuna hasta los 8.000 millones, desde los 7.150 millones del año pasado. A la derecha de la imagen, Juan Roig, presidente Ejecutivo de Mercadona, ha protagonizado una de las mayores subidas del año, hasta 7.900 millones, frente a los 5.780 millones de 2024 (un 36,7 % más). / EFE

Las cinco grandes fortunas españolas corresponden al fundador de Inditex, Amancio Ortega, su hija Sandra, Rafael del Pino, Juan Roig y Juan Carlos Escotet. En concreto, la suma de las 100 fortunas españolas en 2025 asciende a los 258.870 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al pasado año.

Amancio Ortega, el accionista mayoritario de Inditex, lleva más de una década encabezando esta clasificación, desde 2014, aunque este año su fortuna ha disminuido un 8,6% en comparación a 2024, debido, en parte, "a la desaceleración de las ventas y la ralentización del consumo en el primer semestre del año, a la espera de conocer el impacto de los aranceles impuestos por la administración estadounidense en el ejercicio final de año".

No obstante, suma un patrimonio de 109.900 millones de euros y sigue situándose en el 'top-10' de mayores patrimonios del mundo, con el noveno puesto, por detrás de los fundadores de Google.