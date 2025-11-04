La Junta mejora las condiciones de los Agentes del Medio Natural y refuerza el Infoex con dos nuevos aviones anfibio

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes el nuevo reglamento de los Agentes del Medio Natural, un colectivo integrado por 250 efectivos encargados de vigilar y custodiar el medio ambiente como agentes de la autoridad. Entre sus funciones destacan la ejecución de los programas medioambientales, la gestión cinegética, el control de la caza furtiva, la actuación en incendios forestales o el control de las especies invasoras.

La consejera portavoz, Elena Manzano, ha explicado que este reglamento no se actualizaba desde 2005 y se ha quedado obsoleto. El nuevo documento da respuesta a reivindicaciones históricas del colectivo y actualiza sus condiciones laborales, con un impacto económico total de 400.000 euros. "Son medidas que llevan esperando mucho tiempo", ha destacado en rueda de prensa.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en la reunión del Consejo de Gobierno autonómico junto a otros consejeros / JUNTA DE EXTREMADURA

Ascenso al grupo B

Entre las mejoras que introduce el nuevo decreto, se encuentra el ascenso al grupo B de la función pública. Además, los profesionales verán compensadas las horas que hagan fuera de la jornada ordinaria y se les aplicarán las mismas condiciones que al personal funcionario de la Junta.

Las guardias de incendios ya no se harán solo en época de peligro alto y medio sino que también podrán realizarse en época de peligro bajo. Se eliminarán los servicios en solitario con patrullas unipersonales, de manera que se harán siempre en pareja, excepto las guardias de incendios.

Turnos de noche y vacaciones

Con respecto a los turnos de noche, harán como máximo tres al mes, en lugar de los cinco actuales. En cuanto a las vacaciones, estos profesionales podrán disfrutar al menos 15 días en verano. Ahora están supeditadas a las necesidades del servicio. Y su jornada laboral será preferentemente de mañana, en un 75%.

El nuevo reglamento elimina además la obligación de residir en el mismo término municipal en el que se prestan los servicios y se refuerza la seguridad de los vehículos oficiales que utilizan a diario con señales luminosas y acústicas. También la designación de puestos como el de coordinador de unidades técnicas de vigilancia y el de coordinador adjunto dejará de realizarse "a dedo" para pasar a ser mediante un procedimiento de concurso.

Carlos Gil

Dos nuevos aviones anfibio

En materia de incendios forestales, el Consejo de Gobierno también ha aprobado este martes la contratación de dos nuevos aviones anfibio para el Plan Infoex, por importe de 3,8 millones de euros.

Según ha explicado Manzano, estas aeronaves permiten ganar velocidad en la primera respuesta ante el fuego y son "especialmente operativas" en Extremadura, que acumula 1.500 kilómetros de costa interior y numerosos embalses, entre ellos los dos más grandes de Europa: La Serena y Alcántara. Esto les facilita, según ha añadido la portavoz, la tarea de recoger agua sin necesidad de aterrizar para sofocar las llamas.