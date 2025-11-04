Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21D: Elecciones en Extremadura

Los líderes nacionales hace cola en la precampaña extremeña: Belarra visitará la Feria de Apicultura de Las Hurdes

Tras Abascal (el lunes) y Pedro Sánchez (este miércoles), la secretaria general de Podemos estará el fin de semana en la Feria de Apicultura

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, en el Congreso.

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, en el Congreso. / Rodrigo Jiménez

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Si el líder de Vox, Santiago Abascal, abrió la precampaña a las elecciones extremeñas el pasado lunes, con un baño de masa en Plasencia y Cáceres; este miércoles el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, arropará a su candidato, Miguel Ángel Gallardo, en Mérida (19.00 horas en el Hotel Las Lomas); y Podemos acaba de anunciar que Ione Belarra, secretaria general de Podemos, hará lo propio acompañando a Irene de Miguel a la XI Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes, que se celebra en el municipio de Caminomorisco.

Apoyo al sector primario y turístico hurdano

La exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y actual diputada en el Congreso, apoyará durante unas horas a la actual portavoz de Unidas por Extremadura, que de nuevo acudirá a la feria hurdana el próximo sábado para mostrar su apoyo al sector primario y al turístico, "dos de los motores económicos de una comarca que ha sufrido uno de los incendios forestales más importantes de este verano, con 3.000 hectáreas calcinadas", recuerda Unidas por Extremadura a través de un comunicado.

Noticias relacionadas y más

Primera visita de Belarra a Las Hurdes

Belarra ha acudido en distintas ocasiones a la región. De hecho, ha estado en Badajoz, Cáceres, Mérida o Plasencia. Pero se trata de la primera visita de la dirigente nacional a Las Hurdes, una comarca "muy afectada por la despoblación", que aspira a ser declarada Paisaje Natural de la Unesco, "con actividades que las instituciones públicas tienen que proteger", como el olivar tradicional de montaña o la apicultura, para poder fijar población, según indica el partido.

TEMAS

